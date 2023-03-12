新华社北京3月12日电 约200名国际政要、专家、学者等人士11日联名发表公开信，呼吁各国加强合作，杜绝疫苗分配不平等。

这封公开信由全球约200名政要、专家、学者等人士签名，其中包括诺贝尔经济学奖得主约瑟夫·斯蒂格利茨、联合国前秘书长潘基文、经济合作与发展组织前秘书长安赫尔·古里亚等。

在新冠疫情肆虐全球时，新冠疫苗分配在高低收入国家间出现严重不平等现象。一些富裕国家销毁过剩新冠疫苗的同时，一些贫穷国家却一剂难求。

公开信引用英国《自然·医学》杂志发表的研究数据指出，2021年，新冠疫苗分配不平等导致每24秒就出现1例本可预防的死亡病例。也就是说，如果世界各国公平分配疫苗，2021年新冠死亡人数至少会减少130万人。

公开信敦促世界各国领导人作出承诺，绝不再让富裕国家的人命优先于贫穷国家的人命。公共资助的医疗创新应被视为“全球公共产品”，用于实现健康最大化，而非利润最大化。

公开信呼吁国际社会反思应对新冠疫情过程中犯下的错误，并采取措施，比如达成有关国际协议、加强技术转移分享，在未来应对全球公共卫生危机时避免类似悲剧重演。

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