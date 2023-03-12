新华社东京3月12日电 日本教授：放射性物质不应释放到环境中

新华社记者钱铮

针对福岛第一核电站核污染水排海计划，日本龙谷大学教授大岛坚一近日接受新华社记者专访时表示，放射性物质不同于普通危险化学物质，采用化学处理难以将其去除；同时，关于放射性物质对海洋生态系统等的长期影响，人类还所知甚少。因此，放射性物质需要尽量在受控状态下处理，不应释放到环境中，这是最重要的。

这位环境经济学专家介绍，东京电力公司用于过滤处理核污染水的“多核素去除设备（ALPS）”有一段时间不能有效工作。根据东京电力公司表态，福岛第一核电站总计130万吨核污染水中，目前仍有约三分之二尚未达到预期处理目标，即没能将除氚之外的多种放射性物质基本清除。东京电力公司坚称今后会继续处理这三分之二的核污染水，但是否真如他们所说仍需持续观察。

与此同时，已处理完的三分之一核污染水是否如东京电力公司所说已达到标准，也令外界充满疑虑。大岛坚一说，福岛第一核电站内储存核污染水的储水罐超过1000个，东京电力公司仅选取了很少一部分进行检测，并且全部检测工作都由东京电力公司自行完成，并没有第三方机构进行核实。他介绍，今年1月出版的美国《科学》杂志上一篇文章批评说，东京电力公司的说法无法得到足够数据支持，不值得信任。

大岛坚一表示，即使ALPS能够有效工作，经ALPS处理的核污染水仍会含有微量氚之外的放射性物质，这一点曾得到东京电力公司承认。

“我个人认为排放这些‘额外’的放射性物质并不合适。”大岛坚一说，放射性物质不同于普通危险化学物质的一大特征是，不管经过何种化学处理，放射性物质都不会被消除，只能通过其自身衰变使放射性降低到一定水平。因此，放射性物质需要尽量在受控状态下处理，不应释放到环境中，这是最重要的。

大岛坚一认为，妥善的处理方式是把经ALPS处理的核污染水继续储存在储水罐中，氚的半衰期约是12.3年，经过120多年后，核污染水中的氚含量就能衰减到目前的千分之一以下。或使用砂浆封存后掩埋到地下，同样等到100多年后再考虑进一步处理方法。

他说，上述方法具有可操作性，成本也不是特别高。更重要的是，东京电力公司作为当事方，并没有资格根据花费多少来选择处理方式，而应履行最大限度减少对环境和人类影响的义务。

国际原子能机构工作组对日本核污染水排海计划的评估尚未得出最终结论。大岛坚一表示，国际原子能机构仅对东京电力公司提出的排海计划进行评估，至于核污染水一旦排入海洋将对海洋生态系统产生哪些长期影响，国际原子能机构也不能准确掌握，因为没有先例可借鉴。全球海洋是连通的，关于放射性物质对海洋生态系统和人类生活的长期影响，目前还缺乏相关评估。因此，无论国际原子能机构评估结果如何，都不代表排海计划是正当的。

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