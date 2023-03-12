新华社北京3月12日电 美国总统约瑟夫·拜登和到访的欧洲联盟委员会主席乌尔苏拉·冯德莱恩10日在白宫会晤，同意就电动汽车电池关键的矿物原材料市场准入等议题启动谈判。

法新社说，这是美欧为化解贸易分歧而迈出“有限但具体的一步”。

重点是市场准入

在会晤后发表的联合声明中，拜登和冯德莱恩说，美欧双方有意“就特定关键矿物协议立即开始谈判”，以确保欧盟境内开采或加工的电池矿物材料适用于美国《通胀削减法》规定的电动汽车产业优惠政策。

冯德莱恩告诉媒体记者，双方将致力于给予欧盟境内生产的矿物原材料美国市场准入，并视同在美国生产。

按照联合声明的说法，美欧如果达成协议，将有利于这些关键矿物材料供应链可持续、减少不必要战略依赖，同时确保来源多元化、由伙伴开发。

作为拜登2021年出任总统以来的一大“政绩”，美国政府去年夏天出台《通胀削减法》，决定在10年内投资4300亿美元，以应对气候变化和促进可再生能源为名，向在美生产的电动汽车提供巨额补贴，引发欧盟方面愤怒。欧盟担心，该法所谓“美国制造”的要求，将把投资从欧洲吸引到美国，伤害欧洲汽车行业和欧洲经济。

美国政府试图化解欧方忧虑，同时坚持《通胀削减法》核心内容。法国总统埃马纽埃尔·马克龙去年12月访美时批评该法“损欧利美”。拜登当时承认该法存在“小毛病”，可作“微调”，以照顾欧洲企业利益。

作为应对手段，欧盟委员会上月发布欧洲“绿色协议产业计划”，内容包括增加各国政府的财政支持力度、简化资金补贴申请手续，以帮助欧盟作为清洁技术产品的一个制造中心展开国际竞争。

仍可能面临阻碍

拜登和冯德莱恩承诺，美欧将对彼此促进电动汽车及其他绿色产业的经济政策作总体协调。联合声明说，双方将避免“零和竞争”，使各自绿色计划最大限度促进清洁能源产业并增加相关就业岗位。

美国智库大西洋理事会欧洲中心助理主任詹姆斯·巴奇克说，美欧达成共识是“避免一场补贴战”的重要一步。只是，要真正解决分歧，将取决于今后协议的具体内容。

美联社援引一些白宫官员的话报道，美方同欧盟委员会就电动汽车电池矿物材料展开谈判过程中，他们打算向国会议员、工会组织成员以及其他可能影响谈判结果的人咨询协商。这意味着，谈判仍可能继续面临美国国内利益集团阻碍。

美国企业游说团体全国对外贸易理事会主席杰克·科尔文敦促白宫向欧盟方面提出美国产业界的担忧，称欧盟“歧视性数字主权议程”目标是伤害美国企业。

“一个公平的跨大西洋竞争环境是关键，但必须双向”，科尔文说，白宫需要更加强调，欧盟在监管方面必须对在欧洲运营的美国企业及其欧洲同行一视同仁。

欧盟近年来寻求“数字主权”，推进数据监管议程，包括要求云服务供应商在欧盟的业务和相关服务器等基础设施本地化，并对外国法律豁免。欧盟方面此举被一些媒体解读为是对美国网络监视以及以国内法“长臂管辖”反制。（胡若愚）

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