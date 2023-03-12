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专访：“可能是有史以来任何一个国家取得的最大进步”——英国知名社会学家阿尔布劳谈中国式现代化

2023年03月12日10:07 | 来源：新华网
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新华社伦敦3月12日电 专访：“可能是有史以来任何一个国家取得的最大进步”——英国知名社会学家阿尔布劳谈中国式现代化

新华社记者杜鹃 许凤

英国社会科学院院士、著名社会学家马丁·阿尔布劳日前接受新华社记者视频专访时表示，从人口规模和发展速度来看，中国式现代化“可能是有史以来任何一个国家取得的最大进步”。

阿尔布劳20世纪80年代以来多次访华，长期关注中国的发展变化，对中国历史与国情有深入了解。

他是西方率先提出“全球化”概念的学者之一，近年来尤其关注全球治理理论和中国社会治理实践，先后出版《中国在人类命运共同体中的角色——走向全球领导力理论》《中国与人类命运共同体：探讨共同的价值观与目标》等著作。

通过自己对中国发展的长期观察，阿尔布劳认为，现代化是中国近几十年来发展的关键词。他对中国式现代化的两个特征尤为印象深刻。

阿尔布劳说，中国式现代化是人口规模巨大的现代化，“如此规模的进步源于中国的能力和凝聚力”；中国式现代化是人与自然和谐共生的现代化，这一理念“与中国文化一脉相承”。

在他看来，与自然和谐相处的理念植根于中国几千年的文化和历史中。“中国对这一点的重视意味着，现代化并不是摒弃过去，而是接受过去并把传统发扬光大。”

“我认为，每个国家都能够以适合自己文化的方式推进现代化，”阿尔布劳说，中国向世界展示了如何推动以自身文化为主导的现代化进程。

正在举行的中国全国两会持续吸引世界目光。阿尔布劳尤其关注民主、改革等议题。他说，中国的民主建立在凝聚社会共识的基础之上，通过讨论和辩论不断完善，这是一种“深刻的民主”。

阿尔布劳认为，民主是不断发展的，中国两会在深化改革方面提出的新方案将推动民主进一步发展。

在他看来，中国共产党一直展现出推进发展和改革的勇气。在中国共产党领导下，中国持续优化体制机制，为推进中国式现代化注入不竭动力。

(责编：苏缨翔、燕勐)

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