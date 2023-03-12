新华社北京3月11日电 题：期待共同发展 共创美好未来——国际人士热烈祝贺习近平全票当选国家主席中央军委主席

新华社记者

连日来，国际社会对习近平当选中华人民共和国主席、中华人民共和国中央军事委员会主席表示热烈祝贺，期待中国继续为促进全球共同发展、守护世界和平安全贡献智慧与力量，携手世界各国共同创造更加美好的未来。

“他的实干作风和为民情怀令人肃然起敬”

巴勒斯坦政治分析人士艾哈迈德·拉菲克·阿瓦德说，习近平主席全票当选是众望所归，反映了中国人民的共同心声。

哈萨克斯坦世界经济政治研究所研究员叶尔苏丹·然谢托夫认为，这体现出14亿多中国人民对习近平主席的高度信任和衷心拥护。

“我向习近平主席和中国人民表示祝贺。”回忆起与习近平的多次交往，老挝前副总理宋沙瓦·凌沙瓦由衷感慨，“他的实干作风和为民情怀令人肃然起敬。”

接受新华社记者采访的多位外国人士对习近平主席为国操劳、为民奔忙格外敬佩，表示真切感受到一位大国领袖对人民的赤子之心。

在墨西哥联邦众议员布拉西尔·阿科斯塔看来，正是本着全心全意为人民谋福祉的崇高精神，习近平一心奉献，引领中国不断前进。

曾在俄罗斯科教部任职的维克托·库普里欣反复研读过《习近平谈治国理政》，盛赞习近平主席是“一位持之以恒并且充满智慧的领导人”。“相信在他引领下，中国一定能顺利实现新的奋斗目标。”

“新时代中国发展的领路人”

“习近平主席是新时代中国发展的领路人。”英国48家集团俱乐部主席斯蒂芬·佩里这样评价。

“过去十年，中国人民生活水平不断提高，综合国力不断增强，全世界对中国越发尊重。我坚信，在习近平主席引领下，中国将走向更大成功。”与许多国际人士一样，俄罗斯阿尔希波夫基金会主席伊万·鲍里索维奇·阿尔希波夫对中国取得的发展成就感到钦佩。

肯尼亚智库非洲政策研究所高级分析师刘易斯·恩迪舒说，过去十年，习近平主席推行了很多富有成效的政策措施，尤其是“精准扶贫”让人印象最深。几内亚比绍社会学家迪亚曼蒂诺·洛佩斯说，在习近平主席领导下，“中国经济变得非常强劲、具有韧性”。

站在新起点，迈向新征程。习近平全票当选国家主席、中央军委主席，国际人士纷纷表示对中国未来发展充满信心。

泰国泰中“一带一路”研究中心主任威伦·披差翁帕迪期待“中国在习近平主席带领下实现中国式现代化新的飞跃”。俄中友好协会主席、俄国家杜马第一副主席梅利尼科夫相信，“在习近平主席领导下，中国一定能够圆满完成全面建设社会主义现代化国家的各项任务”。

“此时此刻，中国人民正为建设一个全面发展的国家，为实现‘中国梦’迈出无比坚实的步伐。”巴西圣保罗州立大学经济与国际研究所主任马科斯·皮雷斯说。

“这些理念和倡议着眼于全人类的未来”

世界好，中国才能好；中国好，世界才更好。

今年是习近平主席提出构建人类命运共同体理念十周年、提出“一带一路”倡议十周年。十年间，在构建人类命运共同体理念指引下，中国坚定维护以联合国为核心的国际体系，践行多边主义，为应对全球性挑战作出了重要贡献；十年间，蓝图变实景，中国累计已同151个国家和32个国际组织签署合作文件，共建“一带一路”成为当今世界深受欢迎的国际公共产品和国际合作平台。

国际人士纷纷表示，在世界之变、时代之变、历史之变加速演进之际，习近平全票当选国家主席、中央军委主席，将确保中国政策的一致性和连续性。中国开放的大门越开越大，将继续作为世界经济增长的“稳定器”和“发动机”，让新时代中国的发展成果更多地惠及各国人民。

柬埔寨皇家科学院国际关系研究所所长金平说，在习近平主席引领下，中国在促进全球稳定、国际关系民主化以及可持续和包容性增长方面发挥了至关重要的作用。古巴辩论网总裁兰迪·阿隆索说，习近平主席有关和平、团结、发展和正义的思想及其取得的成果得到国际社会高度赞誉。伊拉克大学新闻系教授穆罕默德·朱布里说，中国坚持不干涉他国内政的政策，主张通过和平手段和对话来解决分歧争端，为维护世界和平、安全与稳定作出了重要贡献。

卢旺达资深媒体人、中非合作研究学者杰拉尔德·姆班达说，习近平主席多次表示中国将继续扩大开放，相信未来中国将更加深度融入全球经济，这将有利于加强非洲与中国的经贸合作。白俄罗斯中白工业园管委会主任亚罗申科曾参加“一带一路”国际合作高峰论坛，深刻体会到共建“一带一路”倡议给共建国家带来巨大机遇，有利于推动构建人类命运共同体。

在印度孟买观察家研究基金会前主席库尔卡尼看来，习近平主席提出推动构建人类命运共同体，提出全球安全倡议和全球发展倡议，这些理念和倡议着眼于全人类的未来。“必须用全球视野考虑安全和发展，实现每个国家都安全、每个国家都发展，这就是习近平主席提出的愿景。”（综合新华社驻外记者报道，执笔记者：柳丝）

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