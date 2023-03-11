新华社北京3月10日电 （记者温馨、董雪）外交部发言人毛宁10日表示，中老铁路是“一带一路”共商合作、共建项目、共享红利的生动例证，相信随着高质量共建“一带一路”不断推进，会有越来越多优质合作项目为各国共同繁荣带来新机遇。

当日例行记者会上，有记者问：据报道，老挝驻华大使坎葆近日接受媒体采访时表示，中老铁路是中国和老挝两国互利合作的重要项目，为老挝的经济社会发展开创了新局面，将沿线人民的幸福梦想变为现实。坎葆指出，“一带一路”倡议让老挝从“陆锁国”变为“陆联国”，实现了本地区互联互通、互利共赢。请问发言人对此有何评论？

毛宁说，中老铁路已开通运营15个月。目前，跨境货运列车已覆盖老挝、泰国、缅甸、马来西亚、柬埔寨、越南、孟加拉国、新加坡等国家，开行数量从日均2列增加到12列，货物品名从开通初期的100余种拓展到2000余种，黄金大通道作用日益显现。

毛宁表示，中老铁路是“一带一路”共商合作、共建项目、共享红利的生动例证，也是“廉洁之路”建设的标志性示范工程。

“‘一带一路’倡议提出十年来，铺就了共同发展的康庄大道，留下了一个个‘国家地标’‘民生工程’‘合作丰碑’。”毛宁说，相信随着高质量共建“一带一路”的不断推进，会有越来越多优质合作项目带来发展实效、民生实惠，为各国共同繁荣带来新机遇。

《 人民日报 》（ 2023年03月11日 07 版）

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