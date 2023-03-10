初春三月，党的二十大后的首次全国两会召开，对全面建设社会主义现代化国家开局起步之年的工作进行安排部署。

中国式现代化，是这次两会上的高频热词，也是国际社会的聚焦重点。透过两会这个重要窗口，国际社会看到，中国人民正朝着以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴的宏伟目标，共同奔赴充满光荣和梦想的远征。新的征程，也为世界带来新启迪、新机遇、新福祉。

“这是前所未有的伟大发展模式”

“中国发生令人难以置信的发展变化”“农民有了更好的生活条件和务农环境”“高铁拥有令人惊讶的速度，给人带来舒适的乘坐体验”……今年两会期间，英国48家集团俱乐部主席斯蒂芬·佩里对记者讲述他对近年来中国式现代化建设的印象。

2022年，党的二十大擘画了以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴的宏伟蓝图。通过今年两会，国际社会对中国式现代化有了更深刻的理解。

佩里注意到，中国式现代化不仅是经济的现代化，同时也重视人们的生活环境、社会价值。中国政府在推进现代化建设中制定长期规划，听取百姓声音，注重和谐发展。

通过对中国多年的观察和研究，俄罗斯科学院中国与现代亚洲研究所副所长谢尔盖·乌亚纳耶夫指出，中国共产党在国家现代化建设过程中发挥着坚强领导作用，出台一系列政策举措，这对于中国应对挑战、实现长远发展非常重要。“中国式现代化是建立在科学基础上的发展方略。”乌亚纳耶夫说。

中国式现代化是全体人民共同富裕的现代化，坚持人民至上给各国观察人士留下深刻印象。在泰国泰中文化经济协会会长、前国会主席、前副总理颇钦·蓬拉军看来，关注人民福祉是中国式现代化的一大显著特征。“中国在减贫、推动欠发达地区发展方面取得卓越成绩，人民生活水平得到显著改善，”颇钦说，“这是前所未有的伟大发展模式，致力于让所有人都过上好日子。”

多次到访中国的约旦作家萨米尔·艾哈迈德近年来一直用手中的笔记录中国发展的脚步。透过今年中国全国两会，艾哈迈德加深了对中国式现代化的认知：这是全面的现代化，不仅涉及经济领域，而且全面贯彻新发展理念，以创新、协调、绿色、开放、共享的方式推动发展。

“中国式现代化充分考虑了自身国情和发展经验，没有照搬西方的现代化道路。中国式现代化不是封闭的，而是在实践中不断丰富、发展。”这位中国问题专家由衷感叹。

今年两会上，习近平总书记在参加十四届全国人大一次会议江苏代表团审议时强调，牢牢把握高质量发展这个首要任务。习近平总书记的重要讲话为全面贯彻落实党的二十大精神、以高质量发展扎实推进中国式现代化指明方向。

“2019年访问中国期间，我前往内蒙古库布齐沙漠考察。30年前，这里的植被覆盖率非常低。遇到强风后，沙子可以一夜之间被刮到很远的地方。如今，得益于植树造林计划，这片荒芜之地已变得郁郁葱葱，为沙尘暴的大幅减少作出很大贡献。这里发展起绿色产业，建起了太阳能发电厂。”塞内加尔中国问题专家、《太阳报》前驻华记者阿马杜·迪奥普以自己的所见所闻，阐述对中国式现代化坚持人与自然和谐共生的理解：“近年来中国致力于绿色低碳发展，不断加强生态环境保护。中国在现代化建设过程中倡导的高质量发展将不断为世界各国带来启迪和借鉴。”

古巴国际政治研究中心学者爱德华多·雷加拉多同样注意到，近年来中国全面贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念，在科技发展、生态建设等方面取得积极成果，使广大民众的生活水平持续提高，生活环境得到不断改善。今年两会让他更深入了解中国式现代化的内涵和特点：“中国始终坚持人民至上，回应、满足人民需求，现代化建设成果体现在政治、经济、社会等各个领域。”

“对世界现代化发展具有开创意义”

“中国推进中国式现代化建设给很多国家带去积极影响，这些国家非常钦佩中国发展成就。”从事电商业的墨西哥青年安德烈斯·迪亚斯讲起自己的故事。

2019年，迪亚斯到中国参加全球数字经济人才项目，来到“电商示范村”浙江临安白牛村。过去，当地村民背着核桃走山路到城里售卖，如今，白牛村凭借电商平台精细服务、大数据技术支持和四通八达的物流网络，走出一条独具特色的乡村振兴之路。

迪亚斯已将在白牛村学习的电商经验带回万里外的家乡，在墨西哥开展“数字城镇”项目，他帮老鞋匠网上售卖传统工艺皮鞋，搭建养蜂人技术交流的数字平台，为石匠带货火山石材质的研磨碗……迪亚斯正在将中国式现代化发展中的数字化转型经验源源不断地传播到墨西哥多地。

中国立足本国国情和文化，以高质量发展推进中国式现代化，不断取得举世瞩目的巨大成就。中国式现代化积累的成功经验丰富了世界现代化理论与实践，为各国特别是广大发展中国家探索适合本国国情的发展道路提供了重要启示。

“去年在上海进博会上，我看到中国的机器人、新型汽车，智能化程度之高令人赞叹。中国人日常生活中的即时通信应用、移动支付非常发达。”两次访华的智利合作广播电台制作人法比安·皮萨罗对中国的技术应用水平印象深刻。

皮萨罗说，中国日新月异的科技进步带来“人与人之间的超级链接”，使中国人生活更便利，中国科技发展经验值得各国深入学习。“智利应该从日益深化的智中合作中学习经验。”

“在推进现代化建设过程中，中国发展体现优势和韧性。发展中国家应该学习如何像中国那样依靠自身资源实现可持续发展。”阿尔及利亚《独立青年报》新闻主任卡迈勒·曼萨里说。

委内瑞拉新兴经济体发展高等研究中心学术研究主任路易斯·德尔加罗指出，近年来委内瑞拉政府正学习借鉴中国高质量发展经验。在消除贫困、发展工业和科技、向低碳经济转型等方面，中国式现代化的经验都非常值得其他国家，尤其是发展中国家借鉴。

中国式现代化，打破了“现代化=西方化”的迷思，展现了现代化的另一幅图景，拓展了发展中国家走向现代化的路径选择，为人类对更好社会制度的探索提供了中国方案。

“中国式现代化对世界的现代化发展具有开创意义，”多次访华的文莱资深媒体人、时政观察家贝仁龙说，“中国推进现代化的举措和成就，让发展中国家意识到，现代化标准不是只能由西方国家制定。中国已向世界证明，立足自身国情和文化传统理念的中国式现代化确实行得通。”

“西方国家在现代化进程中为自身发展不惜牺牲弱小发展中国家的利益。”专注研究中国25年的埃及埃中商会秘书长迪亚·赫尔米亲眼见证中国式现代化建设，指出这是走和平发展道路的现代化，推动与其他国家合作共赢，促进文明相互理解和交融。

爱德华多·雷加拉多同样认为，中国式现代化有别于西方资本主义国家的现代化。中国式现代化是造福广大人民群众的现代化，它既基于本国国情，又与外部世界关联，包容性突出。近年来，拉中关系发展迅速，致力于促进合作共赢的中国式现代化建设让许多拉美国家受益。中国式现代化为其他发展中国家迈向现代化提供了新选择、新途径。

“推进现代化过程中促进全球发展”

“正逢中国两会，我们的项目也有喜事。3月4日，老中铁路老挝段迎来客流高峰，单日发送旅客突破1万人次，创下铁路老挝段开通运营以来的最高纪录。”在回答记者关于为何关注中国两会的问题时，来自老中铁路有限公司的冯通·苏潘通脸上满溢笑容。

中老铁路于2021年12月开通运营，是“一带一路”倡议与老挝“变陆锁国为陆联国”战略的对接项目。中老铁路老挝段客货运输量质齐升、超出预期，截至今年2月底累计发送旅客超180万人、货物近290万吨，货物品名从开通初期的100余种拓展到2000余种，有力支持老挝经济社会和中老合作发展。

作为老中铁路有限公司副总工程师，冯通见证了中老铁路的建设和运营，切身感受这一项目为老挝发展注入的澎湃动能。“今年两会，中国政府提出将按照部署扎实推进中国式现代化。未来，中国将继续推动对外开放、高质量共建‘一带一路’，这将为各国创造新的合作机会，也会给我个人带来良好的发展机遇。”

今日之中国，与世界深度融合。国际社会看到，中国式现代化道路越走越宽广，发展自己也惠及世界。

在阿富汗首都喀布尔，当地学者查希尔·贝赫扎德几乎每次经过中国援建的喀布尔大学综合教学楼和礼堂时，都会驻足凝望这栋外观典雅的白色连体建筑，感念阿富汗与中国的深情厚谊。“中国愿意与其他发展中国家分享机遇，让其搭乘中国发展的‘顺风车’。这栋在阿富汗算得上独树一帜的现代化建筑，就是中国推动国际合作共赢的范例。”

“中国为世界带来很多机会。在非洲，很多国家都从中方建设的基础设施项目中受益。”卢旺达能源集团工程师泰奥内斯特·希加尼罗指出：“中国坚持和平发展、不干涉别国内政。在一些西方国家对他国指手画脚时，中国正帮助我们建设工厂、酒店、超市。这是中国在推进现代化过程中促进全球发展的真实写照。”

中国式现代化坚持走和平发展道路，推动构建人类命运共同体。中国式现代化进程，是世界和平、正义、进步力量的壮大，为百年变局下各国破解社会发展难题注入信心力量。

在波兰议会波中友好小组前主席彼得·加齐诺夫斯基看来，中国式现代化吸引国际社会目光的一个重要方面在于，中国在实现自身发展的同时致力于促进合作共赢，与世界共享发展机遇。“作为世界上最大的发展中国家和负责任大国，中国坚持走和平发展道路，捍卫国际公平与正义，提出一系列重要理念、倡议，为维护世界和平与发展贡献力量。”

“得益于中国企业承建的公路项目，许多生活在偏远地区的加纳民众如今可以快速便捷地运输农产品，收入因此增加，生活得到改善，‘中国力量’功不可没。”加纳新闻网总编辑罗杰·阿加纳称赞中国式现代化的积极效应让当地人民获得实实在在的好处。

阿加纳说，中国崇尚以和为贵、和而不同，始终以开放和包容的心态对待合作伙伴，推动构建人类命运共同体，为维护世界和平、促进共同发展贡献重要力量。“期待中国式现代化发展在未来迈向更高水平，相信非洲民众将继续从中获益。”

新西兰商学院院长黄伟雄认为，中国坚持走和平发展道路，弘扬多边主义，积极推动构建人类命运共同体。“中国式现代化是人类社会发展的一项创举，为更多发展中国家独立自主探索适合自己的现代化道路增添了信心。中国式现代化的每一步跨越都将产生世界性影响，将对构建新型国际关系、完善全球治理发挥积极作用，为包括新西兰在内的世界带来更多新机遇。”

（新华社北京3月9日电 综合新华社驻外记者报道，执笔记者：何梦舒、刘学、汤洁峰、张远、丁莹）

(责编：贾文婷、常红)