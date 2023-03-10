新华社北京3月10日电（记者温馨、成欣）外交部发言人毛宁10日应询介绍了中国加入《取消外国公文书认证要求的公约》（以下简称《公约》）对中国公民和企业的积极意义。

毛宁表示，3月8日，中国驻荷兰大使谈践代表中方正式向《取消外国公文书认证要求的公约》保管机关荷兰外交部递交加入书，标志着中国正式加入《公约》。11月上旬，《公约》将在中国生效实施。

毛宁说，《公约》主要作用在于简化公文书跨国流转程序、便利国际经贸和人员往来。加入《公约》是中方扩大涉外文书流转领域制度型开放的重要举措，将带来两大红利：

一是大幅降低文书跨国流转的时间和经济成本。对于普通公民而言，这意味着可以更加方便快捷地办理在海外可能需要的健康证明、驾照证明、学位证明、户口证明等文书。加入《公约》之后，办妥一份出国使用的文书，时间可从约20个工作日减少到几个工作日，费用也会大幅下降。每年可为中外人员和企业节省3亿多元人民币办证费用。缔约国间办理文书流转手续时间平均减少约90%。

二是优化营商环境。入约后，有意向中国投资、出口的外国企业无需为商业文书办理领事认证，中方超过70%的出口贸易所涉商事文书亦将因此受益。

“中方期待同各方一道努力，共同推动《公约》顺利实施，进一步便利国际经贸和人员往来。”毛宁说。

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