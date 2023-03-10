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外交部发言人：呼吁美方立即结束在叙利亚的非法驻军和掠夺行径

2023年03月10日20:25 | 来源：新华网
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　　新华社北京3月10日电（记者温馨、董雪）外交部发言人毛宁10日表示，中方呼吁美方切实尊重别国主权独立和领土完整，立即结束在叙利亚的非法驻军和掠夺行径，解除非法单边制裁，停止人为制造和加剧人道主义灾难。

　　当日例行记者会上，有记者问：近日，美军参谋长联席会议主席马克·米利访问了叙利亚东北部美军基地，称从叙撤军将威胁美国及盟友的安全。叙外交部发表声明强烈谴责此访，称这是对叙主权、领土完整的公然侵犯，要求美国停止持续、系统性违反国际法的行为。而就在本周，美国众议院否决了一项要求美国从叙利亚撤军的决议。中方对此有何评论？

　　毛宁表示，美国非法介入叙利亚危机，有关军事行动导致大量无辜平民丧生，造成严重人道主义灾难。联合国叙利亚问题独立国际调查委员会多次批评美军发动“不加区分的袭击”，涉嫌构成战争罪。

　　她说，叙利亚危机即将进入第13个年头，至少35万人已失去生命，1400万人急需人道援助。美国却仍然认为撤军“为时过早”，无意结束在叙利亚的非法军事存在。“我们呼吁美方切实尊重别国主权独立和领土完整，立即结束在叙非法驻军和掠夺行径，解除非法单边制裁，停止人为制造和加剧人道主义灾难。”

(责编：牛镛、袁勃)

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