新华社北京3月10日电（记者温馨、成欣）外交部发言人毛宁10日表示，日本福岛核污染水处置关乎全球海洋环境和公众健康，不是日方一家私事。中方敦促日方正视各方合理关切，在同周边邻国等利益攸关方和有关国际机构充分协商并达成一致前，不得擅自启动核污染水排海。

当日例行记者会上，有记者问：近日，首尔大学原子核工程系名誉教授徐钧烈在接受电视台采访时表示，日本福岛135万吨核污染水总量巨大，根本无法彻底实现净化。挖掘一个20万平方米的人工湖完全可满足日方未来50年倾倒核污染水的需求，且只需花费2500万美元，是耗资最小的处理方式。太平洋是全世界共有财产，日方无视更优方案，执意推进核污染水排海，无异于对海洋进行恐怖袭击，太平洋将不再太平。中方对此有何评论？

“我们注意到近来有不少专家学者对日本福岛核污染水排海计划提出强烈批评。”毛宁说，根据国际法，日方有义务采取措施避免环境污染、确保危险最小化。国际原子能机构技术工作组尚未完成对日排海方案的评估，更未得出最终结论，日方也未与利益攸关方进行充分协商，却一意孤行批准核污染水排海计划，并加速推进排海设施建设，这一行为极其不负责任。

毛宁强调，日本福岛核污染水处置关乎全球海洋环境和公众健康，不是日方一家私事。中方敦促日方正视各方合理关切，切实履行自身义务，接受严格国际监督，以科学、公开、透明、安全的方式处置核污染水，包括研究排海以外的处置方案。在同周边邻国等利益攸关方和有关国际机构充分协商并达成一致前，日方不得擅自启动核污染水排海。

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