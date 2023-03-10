新华社巴黎3月10日电（记者肖亚卓）巴黎奥运会第一阶段门票销售于近日结束，组委会9日公布了第一阶段门票销售的具体情况，共有325万张门票售出，第二阶段的门票销售将于3月15日启动。

根据组委会统计，在第一阶段门票销售中，共有来自158个国家和地区的观众参与购买，其中有三分之二的用户来自法国本土。此外，相较于以往的奥运门票销售，此次购票人群中女性观众的比例有所增加，达到了45%。

第一阶段门票销售包含了除冲浪以外的所有竞赛项目，攀岩与自由式小轮车的门票在放票当天就全部售出。击剑、柔道、霹雳舞以及场地自行车等项目也颇为热门，放出的门票在几天之内就全部售罄。

巴黎奥运会共计将出售1000万张比赛门票，其中有80%将直接面向普通公众。3月15日，也就是巴黎奥运会倒计时500天当日，组委会将开启第二阶段门票销售。与第一阶段一样，采取抽签的形式，中签的用户可以在5月11日开始购买自己心仪的比赛门票。每个注册用户在两个购票阶段一共可购买30张奥运门票。

此外，开闭幕式的门票也将于第二阶段开售。对于备受瞩目的在塞纳河上举行的开幕式，组委会预计将出售70000张门票。

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