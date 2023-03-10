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中国与东盟经贸关系发展潜力巨大

2023年03月10日14:12 | 来源：人民网-国际频道
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人民网北京3月10日电 （记者李欣怡）今年1-2月份，中国与东盟贸易额高达9519.3亿元人民币，同比增长了9.6%。同期，中国对外贸易总值6.18万亿元人民币，同比微降0.8%。对此，中国—东盟商务理事会执行理事长、RCEP产业合作委员会主席许宁宁表示，近三年来，中国与东盟互为最大贸易伙伴。中国与东盟贸易在双方贸易中发挥着重要支撑作用。

许宁宁谈到，今年1-2月份，中国前三大贸易伙伴是东盟、欧盟、美国；中国与欧盟贸易额8510.9亿元人民币，同比下降了2.6%；中国与美国贸易额7029.8亿元人民币，同比下降了10.6%。中国与东盟贸易额比第二大贸易伙伴中国与欧盟贸易额多1008.4亿元人民币。

许宁宁介绍，今年1-2月份，中国与东盟贸易占中国对外贸易总值比重15.4%，上年同期这一比重是14.0%，今年较上年同期占比上升1.4%。

今年1-2月份，中国向东盟出口达5700.0亿元人民币，同比增长17.9%；中国从东盟进口达3819.3亿元人民币，同比下降0.9%；中方顺差1880.7亿，同比增长了83.7%。在中国与东盟十个国家贸易中，中国与新加坡贸易顺差最大，为713.9亿元人民币，占中国与东盟总顺差的38%；中国与印尼的贸易逆差最大，为197.1亿元人民币。

许宁宁表示，东盟是我国在RCEP的重要贸易伙伴，RCEP生效带来的贸易创造效应，双方推动产业链合作更加紧密。《区域全面经济伙伴关系协定》实施一年来，政策红利持续释放，促进区域内各国经贸往来更加密切。

许宁宁谈到，中国与东盟的经贸关系有着坚实的基础和巨大的发展潜力。展望未来，双方合作领域广阔、发展战略相融、贸易往来畅通，在双方贸易和投资自由化便利化水平不断提升的带动下，我国与东盟的双边贸易有望取得新的更大发展。今年1-2月份，中国对“一带一路”沿线国家进出口2.12万亿元，增长10.1%。其中，出口1.25万亿元，增长15.2%；进口8693.9亿元，增长3.6%。“一带一路”沿线国家中，东盟国家居首位。

(责编：燕勐、杨牧)

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