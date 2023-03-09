新华网北京3月9日电（记者 黄思路 霍艳）在今年中国全国两会期间，哈萨克斯坦驻华大使沙赫拉特·努雷舍夫就两国双边关系、“一带一路”倡议等议题接受了新华网专访。他表示，“ 一带一路”倡议已成为全球经贸与投资合作的稳固推动力，为哈中投资领域合作提供了巨大的可能性。

哈萨克斯坦驻华大使沙赫拉特·努雷舍夫（哈萨克斯坦驻华大使馆供图）

两国在深化合作、巩固友谊的道路上没有任何障碍

努雷舍夫指出：“去年，哈中庆祝建交30周年。在过去30年的交往中，我们取得了巨大的成就。”

努雷舍夫表示，哈萨克斯坦与中国在联合国、上海合作组织、亚洲相互协作与信任措施会议、“中国＋中亚五国”合作机制等多边框架内保持紧密合作。两国共同打击“三股势力”及跨国犯罪，同时坚定维护互不干涉内政方针。

努雷舍夫介绍，中国是哈萨克斯坦最大的贸易及投资伙伴之一。2022年全年，两国货物进出口总额311.7亿美元，同比增长23.6%，创历史新高。

此外，两国还在积极研究互设文化中心、在哈萨克斯坦开设鲁班工坊、重启哈中青年文化交流活动等议题。

“我们两国之间没有悬而未决的问题，在深化合作、巩固友谊的道路上没有任何障碍。”努雷舍夫说。

全球发展倡议和全球安全倡议符合全球发展利益

努雷舍夫指出，哈方高度认可中国提出的全球发展倡议和全球安全倡议，同时高度评价中国在全球治理体系中发挥的作用。“我们认为，两个倡议契合时代需要，符合全球发展的利益。”

努雷舍夫表示，哈萨克斯坦完全赞同全球安全倡议的核心理念与原则，包括坚持尊重各国主权、领土完整，坚持遵守联合国宪章宗旨和原则。

“在目前的条件下，我们确实需要建立一个平衡平等的全球伙伴关系，加强信任、协调各方努力以克服全球危机。”努雷舍夫说。

哈萨克斯坦成为“一带一路”互利共赢合作的成功范例

中国已同151个国家和32个国际组织签署了共建“一带一路”合作文件。努雷舍夫认为，“一带一路”朋友圈不断扩大，印证了该倡议的成功。“哈萨克斯坦也成为倡议框架下互利共赢合作的成功范例。”

努雷舍夫指出，哈中两国在共建“一带一路”合作中取得了丰硕成果，包括哈中连云港物流合作基地，“霍尔果斯-东大门”经济特区无水港、“欧洲西部-中国西部”高速公路等一批重大基础设施项目落地生根。除了提升交通物流能力和发展转运通道，双方还积极推进能源、工业、农工综合体以及哈萨克斯坦农产品出口方面的交流合作。此外，“一带一路”倡议还为哈中投资领域的合作提供了巨大的可能性。

“哈萨克斯坦作为‘一带一路’倡议的关键一环，将在数字丝绸之路，绿色丝绸之路，健康丝绸之路框架下推进更加务实的合作。”努雷舍夫说。

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