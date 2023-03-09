新华社休斯敦3月8日电 专访：能源和气候双重因素将加速能源转型——访美国环保协会总裁克虏伯

新华社记者徐剑梅

美国非营利环保组织美国环保协会总裁弗雷德·克虏伯在国际能源界高端会议“剑桥能源周”期间接受新华社记者专访时表示，当前，全球气候危机和能源危机同时发生，将加速能源转型进程。

国际能源市场去年剧烈动荡，很多业界专家担忧这将冲击能源转型进程。克虏伯说，他认同能源界一些专家关于当前能源局势“可能是第一场能源转型时代危机”的看法，因为“世界已经进入能源转型时代”。

他说，人类正在经历的这场能源危机非常严重，世界各地民众都受到影响。但在他看来，这一危机的解决最终将加快能源转型进程，从而帮助缓解气候危机，因为两种危机的解决方案“都是转向新的替代能源”。

这位环保倡导者同时强调，面对危机，能源转型不仅应当加速，还需要“降低成本，并以各国可切实运作的方式进行”。他说，要想同时走出气候和能源困境，就必须“对全球人民公平”，尤其不能给发展中经济体民众生活造成不利影响。

针对地缘政治紧张局势，克虏伯强调，应对气候和能源双重危机，“没有比地缘政治合作更重要的事”。他说，世界各国需要架起桥梁，共同解决问题，因为“我们都在同一条船上”。

“气候和能源的双重危机对经济持续增长和人类健康生活造成巨大破坏……如果我们能够同时解决气候和能源问题，整个世界将更加安全。”克虏伯说。

克虏伯还指出，减少甲烷排放已成为应对气候危机迫在眉睫的重大挑战。他希望年底在阿联酋召开的《联合国气候变化框架公约》第二十八次缔约方大会（COP28）能制定减少油气行业甲烷排放的具体行动计划。

克虏伯称赞中国在净化空气和开发气候友好型技术方面取得的巨大成就。他说，美国环保协会与中国开展合作已有30年时间，“肯定会继续合作下去”。他认为中美“两个大国的合作对每个中国人、每个美国人以及地球上所有人的未来都必不可少”。

本月6日至10日在美国休斯敦举行的“剑桥能源周”是标普全球公司组织的年度全球性会议，今年共有来自逾80个国家和地区的7000多名代表参会。

(责编：贾文婷、崔越)