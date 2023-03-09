新华社华盛顿3月8日电（记者许缘）美国联邦储备委员会8日发布的全国经济形势调查报告显示，美国经济活动略有增长，通货膨胀压力仍普遍存在。

这份报告根据美联储下属12家地区储备银行的最新调查结果编制而成，也称“褐皮书”。报告显示，自上一份报告发布以来，6个辖区经济状况变化不大或没有变化，其余辖区经济活动以温和速度扩张。各辖区预计，由于不确定性加剧，未来几个月经济活动不会明显改善。

报告显示，各辖区供应链中断情况继续缓解，消费者支出总体保持稳定。汽车销售变化不大，大多数辖区旅游市场活跃，制造业在持续收缩后恢复稳定。不过，房地产市场依然低迷。

同期，多数辖区就业人数温和或适度增长。劳动力供应略有改善，但劳动力市场整体仍保持紧张。各辖区预计，未来一年薪资涨势将进一步放缓。

物价方面，许多辖区价格涨势有所缓和，但通胀压力仍普遍存在，尤其是部分辖区能源和原材料价格进一步上升。各辖区认为，今年物价涨势有望继续放缓。

美联储每年发布8次“褐皮书”，通过地区储备银行对全美经济形势进行摸底。该报告是美联储货币政策会议的重要参考资料。下一次美联储货币政策会议将于3月21日至22日举行。

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