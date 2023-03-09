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马来西亚总理：中国是马来西亚重要经济伙伴

2023年03月09日06:29 | 来源：人民网－人民日报
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　　新华社吉隆坡3月8日电  （记者汪艺、毛鹏飞）马来西亚总理安瓦尔8日在吉隆坡举办的2023年“投资马来西亚”论坛上发表主旨演讲时表示，中国是促进经济增长的关键引擎，也是马来西亚重要的经济伙伴。

　　安瓦尔指出，2023年全球经济依然面临着增速放缓、通货膨胀等挑战。中国是关键经济引擎，也是马来西亚重要的经济伙伴。

　　马来西亚投资发展局8日公布的报告显示，2022年，中国是马来西亚最大外资来源地，马来西亚共批准外国直接投资1633亿林吉特（1美元约合4.43林吉特），来自中国的投资额达554亿林吉特，占比33.9%。

　　据中方统计，2022年中马双边贸易额为2036亿美元，同比增长15.3%，中国连续14年成为马来西亚最大贸易伙伴。

　　“投资马来西亚”是马来西亚年度重要的经济论坛。安瓦尔在论坛上强调，马来西亚将保持开放的经济政策，适应新变化，抓住新机遇，推动经济的包容性和可持续性发展。


　　《 人民日报 》（ 2023年03月09日 03 版）
(责编：胡永秋、白宇)

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