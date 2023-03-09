新华社吉隆坡3月8日电 （记者汪艺、毛鹏飞）马来西亚总理安瓦尔8日在吉隆坡举办的2023年“投资马来西亚”论坛上发表主旨演讲时表示，中国是促进经济增长的关键引擎，也是马来西亚重要的经济伙伴。

安瓦尔指出，2023年全球经济依然面临着增速放缓、通货膨胀等挑战。中国是关键经济引擎，也是马来西亚重要的经济伙伴。

马来西亚投资发展局8日公布的报告显示，2022年，中国是马来西亚最大外资来源地，马来西亚共批准外国直接投资1633亿林吉特（1美元约合4.43林吉特），来自中国的投资额达554亿林吉特，占比33.9%。

据中方统计，2022年中马双边贸易额为2036亿美元，同比增长15.3%，中国连续14年成为马来西亚最大贸易伙伴。

“投资马来西亚”是马来西亚年度重要的经济论坛。安瓦尔在论坛上强调，马来西亚将保持开放的经济政策，适应新变化，抓住新机遇，推动经济的包容性和可持续性发展。

《 人民日报 》（ 2023年03月09日 03 版）

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