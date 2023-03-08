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外交部发言人：中方将继续开展援外医疗增进世界人民健康福祉

2023年03月08日22:26 | 来源：新华网
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　　新华社北京3月8日电（记者温馨）外交部发言人毛宁8日表示，中方将继续积极开展援外医疗等国际合作，架起各国间的健康桥梁，为增进世界人民健康福祉作出更大贡献。

　　在当日例行记者会上，有记者问：据报道，赞比亚政府近日向中国援赞第25批军事医疗专家组成员授予“国际友好合作勋章”，并感谢中方长期以来向赞派遣高水平医疗专家团队。请问发言人对此有何评论？

　　毛宁说，中国军事医疗专家组在赞比亚精心救治患者，出色完成了援外医疗任务。他们是救死扶伤的白衣天使，也是传递情谊的友好使者。在救治患者之余，他们还因材施教培训本地医生，为当地人民留下一支“带不走的医疗队”。

　　她说，今年恰逢中国援外医疗队派遣60周年。60年来，中国累计向全球76个国家和地区派遣医疗队员3万人次，诊治患者2.9亿人次，赢得国际社会广泛赞誉。目前，中国的援外医疗队在全球56个国家的115个医疗点工作，大部分都在偏远艰苦地区。

　　“正如习近平总书记在给援中非中国医疗队队员回信当中指出的，中国人民热爱和平、珍视生命，援外医疗就是生动的体现。”毛宁说，中方将继续积极开展援外医疗等国际合作，架起各国间的健康桥梁，为增进世界人民健康福祉作出更大贡献。

(责编：牛镛、袁勃)

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