参考消息网3月7日报道据美联社3月6日报道，在一列运载有毒化学品的火车上月在美国宾夕法尼亚州隔壁的俄亥俄州脱轨后，美国宾夕法尼亚州州长乔希·夏皮罗6日说，美国诺福克南方公司已经承诺提供数百万美元，以支付宾夕法尼亚州应对该事故和恢复环境的费用。

报道称，在2月3日发生的火车脱轨事故的清理工作继续进行之际，夏皮罗的办公室说，夏皮罗3月2日与诺福克南方公司首席执行官艾伦·肖会面，获得后者一项承诺（他们称之为一项初步经济补偿承诺）。

据报道，美国环境保护局已经责令诺福克南方公司承担脱轨事故的清理费用。这起脱轨事故造成38节火车车厢在美国俄亥俄州东巴勒斯坦镇倾翻。

夏皮罗说，诺福克南方公司将出资500万美元，针对在应急救援期间受到污染或损坏的设备补偿消防部门，并将向宾夕法尼亚州比弗县和劳伦斯县补偿100万美元，帮助生计受损的企业主和居民。

夏皮罗说，另有近140万美元将补偿给参与了事故应对行动的宾夕法尼亚州机构。

夏皮罗的办公室说，夏皮罗将敦促诺福克南方公司支付任何累积的额外费用。

据报道，联邦及州一级官员一再表示，此前被疏散的居民返回相关地区是安全的，在东巴勒斯坦镇和数百座住宅内开展的空气检测没有检测到任何令人担忧的污染物水平。不过，一些居民说，他们在事故发生近一个月后仍患有相关疾病。（编译/杜源江）

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