新华社联合国3月7日电 在联合国妇女地位委员会第67届会议期间，中国常驻联合国代表团和欧盟常驻联合国观察员团7日共同举办“数字和科技领域女企业家精神”主题边会。

中国国务院妇儿工委副主任林怡在开幕致辞中说，中国共产党和中国政府高度重视男女平等和妇女全面发展，坚持男女平等基本国策，将促进女性科技人才发展、维护女性在数字经济领域的发展权益纳入国家“十四五”规划。中国妇女参与科技创新和数字经济取得巨大成就。

林怡表示，中方愿与欧盟及世界各国进一步加强交流合作，抓住数字经济发展机遇，为推动全球性别平等和妇女事业发展、构建人类命运共同体不懈努力。

欧盟性别平等和多样性大使龙纳－格鲁巴契奇说，数字转型为妇女和女童发展以及实现妇女相关的可持续发展目标提供了巨大机遇。要将性别平等作为优先事项纳入政策议程，进一步为女性创业者提供平等机会，让所有人共同参与塑造未来的数字世界并作出贡献。

中国常驻联合国代表团临时代办戴兵、欧盟常驻联合国观察员斯科格以及各国高级官员、联合国机构、非政府组织代表等近百人与会。国际劳工组织代表、中欧女企业家和民间社会代表结合各自领域，围绕女企业家精神进行了有益分享。与会嘉宾围绕国际社会如何支持科技和数字领域的女性创业等展开深入讨论。

与会各方赞赏边会高度契合本届妇地会会议主题，为消弭性别数字鸿沟等提供了重要平台。各方积极评价中国在妇女权益保护、数字经济转型等领域取得的重大成就，期待同中国开展合作，为全球数字科技发展注入更多“她力量”，推动妇女全面发展。

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