新华社意大利博洛尼亚3月7日电 通讯：中国原创童书在意大利国际书展广受青睐

新华社记者贺飞

性格迥异的故宫猫在红墙内的世界谈天说地；神态鲜活的兵马俑在秦朝陶工手下栩栩如生；一对鼹鼠好朋友通过互帮互助实现了心态上的成长……在五彩斑斓的童书世界里，一个个妙趣横生的故事在上演。这些来自中国的童书吸引着世界各地书商的目光。

为期4天的意大利第60届博洛尼亚国际童书展于6日开幕，吸引来自90个国家和地区的1400余家参展商，其中不乏企鹅兰登书屋、哈珀-柯林斯出版公司等全球知名出版商。

中国科学技术出版社32平方米的展位中摆放着百余本精心挑选的原创读物，覆盖儿童通识科普、中国传统文化等多个领域。意大利帕多瓦市的出版商代表奥德蕾·洛伦齐尼来这里咨询版权交易信息。她说，现在许多意大利人想了解中国、学习中文，但当地读者，特别是儿童，获取中国图书的渠道有限，希望在书展上采购到中文图书。

短短几个小时内，不少来自德国、荷兰、美国等国家的出版商、插画师、版权代理商等来到展位洽谈合作，兴致盎然地翻阅主题丰富的中国童书。不远处，禹田文化传媒、中国少年儿童新闻出版总社等中国出版机构展位内，参观者同样络绎不绝。明朗简洁的画风、温暖人心的小故事、独具特色的文化元素，都是吸引他们的理由。

博洛尼亚国际童书展始创于1964年，是世界少儿图书和多媒体行业最重要的展会之一。据童书展主办方在华子公司博罗那展览（上海）有限公司代表朱蔚娜介绍，本届童书展有三部来自中国的作品获得了提名奖和大奖，“是中国原创作品在历年的博洛尼亚最佳童书奖评选中成绩最好的一年”。

“这向全球传递了一个重要信号：中国原创内容正越来越强。”朱蔚娜说，童书展一直很重视中国参展商，外界以往对中方的传统印象是海外内容版权的购买方，但如今，随着在原创内容方面的实力提升，中国童书正不断走向世界。

7日在展会现场，中国科学技术出版社与来自俄罗斯和巴西的出版商签约，将把该出版社编写出版的《中华造物记》《二十四节气大冒险》《中国国家公园》等10个套系中文图书分别用俄语和葡语出版发行。

“中国历史文化在书中呈现的方式、插画的风格令我和我的团队非常激动，我们期待尽快出版发行葡语版，”巴西博书出版公司首席执行官小卡洛斯·爱德华多·卡瓦列罗告诉新华社记者，“巴西有很多中葡双语学校，很多儿童在学习中文，我可以肯定这些书会受到市场欢迎。”

“过去很多俄罗斯人对中国现代文学和童书了解甚少，”俄罗斯伊尔库茨克图书出版公司首席执行官斯拉瓦·费奥多罗夫说，“我们现在看到了俄罗斯读者对此的兴趣正在萌生并且增长。”

(责编：贾文婷、崔越)