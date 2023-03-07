国际在线报道（记者易歆、韩蓄、刘畅、高雪、赵倩）全国两会受到国际社会的广泛关注。联合国机构经济学家及多国人士表示，两会是观察中国最新发展政策的重要窗口，中国加快构建新发展格局，着力推动高质量发展，为世界经济注入活力。

联合国贸易和发展会议资深经济学家梁国勇在接受记者采访时表示，中国把经济发展的重心转移到高质量发展上，将给世界经济带来积极影响，同时也引起了世界经济学界的普遍关注。“从过去10年的具体情况看，可以说中国的经济发展已经实现了从重视数量，到重视数量和质量，两方面兼顾的一个重要转变。一方面，中国的开放、共享发展意味着其他国家可以更充分地分享中国的发展红利，以中国的发展推动自身的发展。同时，中国的创新和绿色发展，能够推动世界经济的科技提升以及绿色转型，也有利于应对像气候变化这样的全球性挑战。”

塞内加尔总统顾问吕克·萨尔认为，中国作为世界经济增长的重要引擎，令世界各国充满期待。“中国是世界经济增长的重要引擎，我们比以往任何时候都更期待中国的表现，中国的经济发展有利于我们共同应对当今世界面临的挑战。”

新加坡国立大学商学院治理与永续发展研究院院长卢耀群对中国未来经济发展的前景充满信心。卢耀群说：“我们对中国未来经济的持续发展抱有信心。我们看到中国在转向更高质量的投资，更加重视数字化、经济可持续发展，中国经济正在转型，未来会更好。从世界的角度来看，中国是一个非常重要的经济大国。”

巴拿马经济学家塔别罗在接受记者采访时表示，中国实现高质量发展，不仅造福中国人民，还将让世界共享中国开放红利，在“一带一路”倡议下实现合作共赢。“中国发展经济的战略是选择最优化的形式、走中国自己的道路来实现经济增长。这种方式是通过构建人类与环境的和谐共生、为人民带来高质量生活的经济增长模式。此前西方社会很少关注这一点。你可能会看到，（在西方国家）伴随着高速增长会出现很多贫困人口和很多危机，这些都是与经济发展不相匹配的。”

肯尼亚国际关系专家阿德希尔·卡文斯表示，中国式现代化的实现思路和模式值得非洲国家借鉴。“我认为中国实现现代化的思路，引起了世界的关注，特别是非洲。我们希望借鉴中国的发展经验，中国实现现代化的思路是顾及每一个人，不让任何人掉队。这一点从中国成为第一个消除绝对贫困的发展中国家这一成就中充分体现出来。中国在发展的同时还推动生态文明建设，实施了很多绿色发展项目。”

(责编：贾文婷、常红)