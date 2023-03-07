新华社伦敦3月7日电 专访：中国式民主是管用的民主——访英国皇家东西方战略研究所主席易思

新华社记者杜鹃 许凤

英国皇家东西方战略研究所主席易思日前在英格兰东部城市彼得伯勒家中接受新华社记者专访时说，他亲眼见证、亲身了解中国式民主后发现，中国式民主的实践能够解决实际问题，是管用的民主。

易思现年56岁，本名让-克里斯托夫·伊瑟·普费滕，但他更愿用中文名“易思”。他能说一口流利的中文，20世纪末与中国结下不解之缘，曾经出任吉林省长春市政协特邀委员，还曾担任上海市政协顾问。

作为中国式民主的参与者，易思以自己出任长春市政协特邀委员时的经历说明当地政协如何切实帮助解决实际问题。

易思说，当时正值中国加入世贸组织之际，面临进口农产品的激烈竞争，如何推升产业优化、提高本土农产品竞争力、促进农业生产是长春市政协当时的关注焦点之一。经过调研，易思凭借自己曾在世贸组织工作的经验为解决这一问题建言献策，提出了针对性和可操作性很强的建议。“我很高兴地看到，长春市政府最终采纳了我的建议。”易思说。

易思说，自己通过政协工作亲身经历发现，政协委员来自社会各界，政协提案由来自各行各业的委员提出，政协提案大多“很实际、接地气”，专注于解决重要的社会、经济问题，为制定法律和相关政策提供意见建议。

易思说，不能以西式民主统一定义民主概念。他正在撰写《论中国民主》一书。易思说，中国式民主具有借鉴意义，希望根据自身多年来在长春、上海等地看到、了解到的真实情况，向国际社会详细介绍中国民主建设取得的成就。

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