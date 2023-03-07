人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

知名投资家罗杰斯：“我看好中国，鼓励孩子学中文”丨两会·世界观

2023年03月07日19:27 | 来源：中国新闻网
小字号

　　中新网北京3月7日电 (赵丽 记者 孟湘君)2023年政府工作报告指出，过去一年，我国经济发展遇到疫情等国内外多重超预期因素冲击。经过艰苦努力，当前消费需求、市场流通、工业生产、企业预期等明显向好，经济增长正在企稳向上，我国经济有巨大潜力和发展动力。

　　2023年全国两会期间，国际知名投资家吉姆·罗杰斯接受了中新网专访。这位被评为“最富远见的”投资家、华尔街风云人物，在采访中谈到中国在两方面具备重要地位——一是，中国将成为21世纪“最重要的国家”之一；二是，中国提出的“一带一路”倡议，将是21世纪“最重要”的倡议之一。

　　感叹中国经济成就 鼓励孩子学中文

　　罗杰斯表示，过去四十年多来，中国经济取得的进步“令人惊叹”，而抗击新冠疫情取得胜利后，中国经济将持续发展，“乘胜而上”。与此同时，新的行业投资机遇正持续显现，中国将继续对全球经济发展产生重要影响。

　　在罗杰斯眼中，“危”和“机”总是并存的，克服了“危”，就会迎来“机”。因此，他习惯以辩证的方法寻求未来投资方向，时常在“危”中寻求投资之“机”。

　　他说：“我们刚刚经历了全球新冠大流行，但这恰恰带来了一些投资机会，比如旅游、航空、娱乐等产业，在中国都存在机遇。

　　罗杰斯特别指出，中国农业领域的投资前景也十分广阔。多年来，罗杰斯见证了中国城市的蓬勃发展，也发现在人们从农村向城市迁徙的漫长过程中，乡村发展相对滞后，乡村振兴仍需发力。但他表示，这正是机遇之所在。

　　2023年中央一号文件提出做好2023年全面推进乡村振兴重点工作，举全社会之力全面推进乡村振兴，加快农业农村现代化。“目前中国政府正在尽其所能帮助农村和农民”，罗杰斯注意到这一点，因此，他非常看好中国农业领域的投资前景。

　　他坦言：“全球有许多地方可以投资，但中国将是21世纪全球最重要的国家(之一)”。他还表示，“21世纪将是‘中国的世纪’”，这正是他鼓励自己的孩子努力学习中文的原因。

　　制图：中新网姚岚

　　高度评价“一带一路”：21世纪最重要倡议之一

　　2023年，恰逢“一带一路”倡议提出10周年。罗杰斯在采访中盛赞“一带一路”倡议为沿线国家发展带来的积极影响。

　　从历史的角度看，罗杰斯相信，“一带一路”倡议对21世纪全球发展的意义，可与19世纪铁路诞生给世界带来的改变相提并论。

　　他说：“我认为，21世纪以来最重要的一件事，就是中国提出了‘一带一路’倡议”。

　　事实上，正如罗杰斯所言，“一带一路”倡议正务实推进——中欧班列安全、高效、畅通运行；重点铁路、港航设施项目加快推进；合作机制持续优化、互联互通越来越紧密。

　　据国家发展和改革委员会数据，截至2022年末，中国已与150个国家、32个国际组织签署200多份共建“一带一路”合作文件。2022年前11个月，中国企业在“一带一路”沿线国家非金融类直接投资达191.6亿美元，同比增长6.5%。

　　最后，罗杰斯详细阐述了他做出这种推断的理由。他指出，“中国人口众多、经济雄厚、商业发达、资源丰富。中国构建的这个崭新的互联互通的体系，将会对世界产生巨大影响。‘一带一路’沿线国家和地区，将变得愈发繁荣”。(完)

(责编：贾文婷、常红)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部