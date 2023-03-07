中新网北京3月7日电 (赵丽 记者 孟湘君)2023年政府工作报告指出，过去一年，我国经济发展遇到疫情等国内外多重超预期因素冲击。经过艰苦努力，当前消费需求、市场流通、工业生产、企业预期等明显向好，经济增长正在企稳向上，我国经济有巨大潜力和发展动力。

2023年全国两会期间，国际知名投资家吉姆·罗杰斯接受了中新网专访。这位被评为“最富远见的”投资家、华尔街风云人物，在采访中谈到中国在两方面具备重要地位——一是，中国将成为21世纪“最重要的国家”之一；二是，中国提出的“一带一路”倡议，将是21世纪“最重要”的倡议之一。

感叹中国经济成就 鼓励孩子学中文

罗杰斯表示，过去四十年多来，中国经济取得的进步“令人惊叹”，而抗击新冠疫情取得胜利后，中国经济将持续发展，“乘胜而上”。与此同时，新的行业投资机遇正持续显现，中国将继续对全球经济发展产生重要影响。

在罗杰斯眼中，“危”和“机”总是并存的，克服了“危”，就会迎来“机”。因此，他习惯以辩证的方法寻求未来投资方向，时常在“危”中寻求投资之“机”。

他说：“我们刚刚经历了全球新冠大流行，但这恰恰带来了一些投资机会，比如旅游、航空、娱乐等产业，在中国都存在机遇。

罗杰斯特别指出，中国农业领域的投资前景也十分广阔。多年来，罗杰斯见证了中国城市的蓬勃发展，也发现在人们从农村向城市迁徙的漫长过程中，乡村发展相对滞后，乡村振兴仍需发力。但他表示，这正是机遇之所在。

2023年中央一号文件提出做好2023年全面推进乡村振兴重点工作，举全社会之力全面推进乡村振兴，加快农业农村现代化。“目前中国政府正在尽其所能帮助农村和农民”，罗杰斯注意到这一点，因此，他非常看好中国农业领域的投资前景。

他坦言：“全球有许多地方可以投资，但中国将是21世纪全球最重要的国家(之一)”。他还表示，“21世纪将是‘中国的世纪’”，这正是他鼓励自己的孩子努力学习中文的原因。

制图：中新网姚岚

高度评价“一带一路”：21世纪最重要倡议之一

2023年，恰逢“一带一路”倡议提出10周年。罗杰斯在采访中盛赞“一带一路”倡议为沿线国家发展带来的积极影响。

从历史的角度看，罗杰斯相信，“一带一路”倡议对21世纪全球发展的意义，可与19世纪铁路诞生给世界带来的改变相提并论。

他说：“我认为，21世纪以来最重要的一件事，就是中国提出了‘一带一路’倡议”。

事实上，正如罗杰斯所言，“一带一路”倡议正务实推进——中欧班列安全、高效、畅通运行；重点铁路、港航设施项目加快推进；合作机制持续优化、互联互通越来越紧密。

据国家发展和改革委员会数据，截至2022年末，中国已与150个国家、32个国际组织签署200多份共建“一带一路”合作文件。2022年前11个月，中国企业在“一带一路”沿线国家非金融类直接投资达191.6亿美元，同比增长6.5%。

最后，罗杰斯详细阐述了他做出这种推断的理由。他指出，“中国人口众多、经济雄厚、商业发达、资源丰富。中国构建的这个崭新的互联互通的体系，将会对世界产生巨大影响。‘一带一路’沿线国家和地区，将变得愈发繁荣”。(完)

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