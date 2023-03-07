中新网北京3月7日电 “今年发展主要预期目标是：国内生产总值增长5%左右”——中国国务院总理李克强5日在政府工作报告中，公布2023年经济增长的预期目标后，多家境外媒体给出积极评价，认为中国经济复苏的情况符合甚至高于预期，“5%”是一个“完全可以实现的目标”，也是中国政府对本国形势“非常明智、准确和冷静的评估”。

准确评估 中国设定“适度目标”

多家外媒关注到，中国政府将2023年经济增长目标设定在5%左右，居民消费价格涨幅3%左右。路透社称，这一经济增速是“适度目标”。

瑞银证券中国首席经济学家汪涛对彭博社指出，中国在设定目标时较为谨慎，一方面考虑到国内外环境的不确定性，另一方面考虑不要过度刺激经济。近期的经济状况表明，中国经济复苏的情况符合甚至高于预期。

俄罗斯卫星通讯社援引莫斯科国立国际关系学院区域研究中心首席研究员米哈伊尔·卡尔波夫分析称，2023年5%的GDP增长目标对中国来说，是一个“完全可以实现的目标”，也是中国政府对本国形势“非常明智、准确和冷静的评估”。

美国有线电视新闻网(CNN)称，2023年2月，中国制造业采购经理指数(PMI)创下近11年来最好数据，突显出中国在疫情防控措施优化调整后，经济活动恢复速度之快。

报道称，穆迪投资者服务公司将中国2023年和2024年的经济增长预测，从之前的4%上调至5%，理由是中国短期内的经济复苏强于预期。

卡塔尔半岛电视台援引荷兰国际集团分析，5%的增长目标并不过分乐观，也并不需要过多的资金用于促进经济增长。中国更多关注的是长期经济发展的挑战。

多管齐下 中国经济“稳中求进”

除了良好的预期，外界对中国经济的信心，还来源于中国的“稳扎稳打”。

外媒关注到，2023年的政府报告中，“稳定”一词多次出现。法新社指出，过去的一年中，中国克服巨大的困难和挑战，实现了经济平稳运行。

美国《华尔街日报》称，2023年中国政府工作报告中提到“稳中求进”。今年前两个月，中国制造业、服务业和建筑业活动的衡量指标，均出现强劲反弹。

2023年，中国经济如何稳中求进？外媒观察到政府工作报告中的不少建议。

“德国之声”认为，“政府投资和政策激励要有效带动全社会投资”，与中国稳定经济的目标相呼应。

美国消费者新闻与商业频道(CNBC)提到了中国政府工作报告中，“稳健的货币政策要精准有力”。

《巴基斯坦观察家报》在文章中援引中国人民银行行长易纲的话称，中国将精准有力实施好稳健的货币政策，为经济高质量发展营造适宜的货币金融环境。

融入全球 中国释放积极信号

俄罗斯《生意人报》关注到，近年来，中国着力发展外贸新业态，新设152个跨境电商综试区，简化海关手续，关税总水平从9.8%降至7.4%。在保护主义、贸易壁垒和制裁成为经济面临的主要挑战的当下，中国“坚定扩大对外开放，深化互利共赢的国际经贸合作”。

香港《南华早报》指出，2023年的政府工作报告发出了一个强烈的信号——中国希望更好地融入全球贸易，坚决提高中国对外国投资者的吸引力。

《俄罗斯报》报道称，中国计划加快成为贸易大国的进程，将增加先进技术、设备、能源等产品的进口，鼓励发展跨境电子商务。中国将为外资进入本国市场提供便利，并为外国企业在中国经营提供更多机会。

莫斯科国立大学亚非学院代理院长阿列克谢·马斯洛夫分析指出，中国正计划提高经济增速，这意味着中国将需要更多的能源，并将更加积极地向国外市场供应产品，这对全球经济来说，是一个积极的信号。(完)

(责编：贾文婷、常红)