新华社北京3月7日电 土耳其外交部6日召见美国驻土大使，要求美方就美军参谋长联席会议主席马克·米利日前突访叙利亚库尔德武装控制区一事作解释。

据路透社报道，米利4日突访位于叙利亚东北部库尔德武装控制区的美军军事基地，评估美国在叙驻军近8年的军事行动，并检查美军保障措施。

2021年9月28日，美军参谋长联席会议主席马克·米利在美国华盛顿出席国会听证会。新华社发

俄罗斯卫星通讯社以一名土耳其外交人士为消息源报道，土耳其外交部6日召见美国驻土大使杰夫·弗莱克，要求美方就此作解释。

美国国务院发言人内德·普赖斯证实，弗莱克当天确因“会谈和讨论”前往土耳其外交部。他说，按照国务院的理解，米利在叙期间只视察了美军部队。

叙利亚政府多次指责美国驻军侵犯叙主权、非法占领叙领土，且频繁盗采石油、抢夺小麦。现阶段，美国在叙北部及东北部库区驻军大约900人，名义是与“人民保护部队”等库尔德武装联手打击极端组织“伊斯兰国”在叙境内的残余势力。

“人民保护部队”自叙利亚2011年爆发内战以来一直活跃在叙北部和东北部地区。

2019年10月15日，在叙利亚北部曼比季，叙利亚政府军士兵进驻一处军事基地。新华社发

土耳其长期指认库尔德工人党寻求通过武力在土耳其与伊拉克、伊朗、叙利亚交界处的库尔德人聚居区建立独立国家，把库尔德工人党列为恐怖组织。“人民保护部队”近年来不断壮大，土耳其对此高度警惕，敦促美国停止对其支持，并多次越境打击叙利亚、伊拉克境内库尔德武装。（蒋国鹏）

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