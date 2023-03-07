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“北溪”是否将被封存 俄方：由全体股东决定

2023年03月07日15:49 | 来源：新华网
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新华社北京3月7日电 俄罗斯总统府克里姆林宫方面6日说，“北溪”天然气管道是否封存应由这一国际项目的全体股东决定。

路透社上周援引消息人士的话报道，“北溪”管道遭遇爆炸后，暂无维修或重启计划，预计将被封存。

针对上述说法，俄总统新闻秘书德米特里·佩斯科夫6日在记者会上说，“北溪”管道的未来应由全体股东共同决定。他同时表示，克里姆林宫方面对此不提供任何建议。

俄罗斯天然气工业股份公司（俄气）是负责“北溪-1”运营的北溪天然气管道公司最大股东，股权占比51%。其余股权分属法国昂吉集团、荷兰天然气联合公司、德国温特斯哈尔-迪亚公司和德国意昂能源集团。

2022年9月，由俄罗斯经波罗的海向欧洲输送天然气的“北溪”管道遭遇爆炸，各方普遍认为这一事件系“蓄意破坏”。俄罗斯曾多次呼吁共同调查，但遭西方国家拒绝。今年2月8日，美国知名调查记者西摩·赫什发文爆料说，“北溪”管道系美国情报部门和美军秘密破坏。美国政府对此予以否认。

俄外交部长谢尔盖·拉夫罗夫本月3日说，俄罗斯不会让西方国家再次对俄方能源输送管道实施爆炸破坏。（张旌）

(责编：贾文婷、崔越)

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