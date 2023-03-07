新华社哈瓦那3月6日电（记者林朝晖）古巴国际政治研究中心中国问题专家爱德华多·雷加拉多日前接受新华社记者采访时表示，2022年中国经济总量持续扩大，发展基础更加坚实，为全球经济复苏注入信心。

曾十多次到访中国的雷加拉多表示，新冠疫情冲击全球经济背景下，2022年中国经济实现3%增长，经济总量突破120万亿元。“中国作为全球经济增长引擎持续发力，为全球经济复苏作出贡献，所取得的成就意义非凡。”

随着中国优化调整防疫政策，国际货币基金组织（IMF）、摩根士丹利、穆迪等国际机构纷纷上调2023年中国经济增长预期。今年1月底，IMF发布《世界经济展望报告》更新内容，大幅上调2023年中国经济增长预期至5.2%。

“中国经济是世界经济增长的重要引擎，”雷加拉多说，“中国也是全球产业链供应链价值链的重要一环，中国经济增长对当今世界各领域发展都意义重大。”

谈及中拉经贸合作等方面，雷加拉多指出，中国是包括古巴在内的大多数拉美国家的重要贸易伙伴，“许多拉美国家依赖对华出口，中国经济成就对这些经济体发展至关重要”。

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