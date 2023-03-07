人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

古巴学者：中国经济发展为全球经济复苏注入信心

2023年03月07日15:15 | 来源：新华网
小字号

新华社哈瓦那3月6日电（记者林朝晖）古巴国际政治研究中心中国问题专家爱德华多·雷加拉多日前接受新华社记者采访时表示，2022年中国经济总量持续扩大，发展基础更加坚实，为全球经济复苏注入信心。

曾十多次到访中国的雷加拉多表示，新冠疫情冲击全球经济背景下，2022年中国经济实现3%增长，经济总量突破120万亿元。“中国作为全球经济增长引擎持续发力，为全球经济复苏作出贡献，所取得的成就意义非凡。”

随着中国优化调整防疫政策，国际货币基金组织（IMF）、摩根士丹利、穆迪等国际机构纷纷上调2023年中国经济增长预期。今年1月底，IMF发布《世界经济展望报告》更新内容，大幅上调2023年中国经济增长预期至5.2%。

“中国经济是世界经济增长的重要引擎，”雷加拉多说，“中国也是全球产业链供应链价值链的重要一环，中国经济增长对当今世界各领域发展都意义重大。”

谈及中拉经贸合作等方面，雷加拉多指出，中国是包括古巴在内的大多数拉美国家的重要贸易伙伴，“许多拉美国家依赖对华出口，中国经济成就对这些经济体发展至关重要”。

(责编：刘叶婷、崔越)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部