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智利葡萄酒业人士说中国市场潜力巨大

2023年03月07日15:15 | 来源：新华网
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新华社圣地亚哥3月6日电（记者尹南 张笑然）智利科尔查瓜山谷葡萄酒庄协会主席阿尔贝托·西格尔日前接受新华社记者采访时表示，中国是智利葡萄酒的重要市场，中国市场增长潜力巨大。

科尔查瓜山谷葡萄酒庄协会近日与智利奥伊金斯大区圣克鲁斯市联合举办一年一度的葡萄收获节。西格尔在活动现场对记者说，智利是中国进口葡萄酒第二大来源国，中国消费者了解智利葡萄酒质量，对智利葡萄酒接受度非常高。同时，智中两国关系友好，这对在中国推广智利产品十分有利。

西格尔说：“目前中国人均葡萄酒消费量还不高，而且人口众多，我们坚信中国市场有巨大增长潜力。”

“随着中国优化调整疫情防控措施，对于我们来说，是时候恢复到中国的商务旅行，去参加各类行业展会了。”西格尔说，很多智利商人将参加今年4月在中国成都举行的糖酒商品交易会。

据智利葡萄酒协会统计，2022年，智利瓶装葡萄酒对华出口额占出口总额的15%左右。按出口额计算，中国是智利葡萄酒最大出口目的国。

科尔查瓜山谷是智利主要葡萄产区之一，位于该国中部奥伊金斯大区，葡萄种植面积约两万公顷，主要种植佳美娜、西拉、赤霞珠等葡萄品种，是智利葡萄酒旅游发端地。

(责编：刘叶婷、崔越)

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