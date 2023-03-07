新华社联合国3月6日电 中国常驻联合国代表团临时代办戴兵6日说，发达国家作为联合国建设和平融资主要出资方的历史责任不能也不应该改变。

戴兵在第77届联合国大会行政和预算委员会（第五委员会）第一次续会开幕式上发言说，科学合理的财政预算和人力资源管理是确保联合国高效运转和履职的基础。作为第二大会费国与维和摊款出资国，中方高度重视建设和平工作，不但通过多种渠道向冲突和冲突后国家建设和平提供力所能及的支持和帮助，还积极寻找出路，提出了符合联合国现行财务规则和预算管理规定的建设性解决方案。中方认为，联合国管理领域的规章和传统应该得到充分尊重，使用会员国摊款融资必须尊重会员国对摊款的监管权利。发达国家作为建和融资主要出资方的历史责任不能也不应该改变。传统捐资方以改变融资方式之名，行逃避融资责任之实，不具有建设性。

戴兵说，关于供应链管理，目前各方尚未对“可持续采购”概念形成共识，此概念仍值得商榷。发达国家长期以来是联合国采购领域的主要受益者，中方呼吁增加采购领域透明度和问责，并进一步向发展中国家倾斜。

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