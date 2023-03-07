秦刚：提升中国的国际话语权，当代中国青年义不容辞

人民网北京3月7日电 十四届全国人大一次会议于3月7日在梅地亚中心多功能厅举行记者会，邀请外交部长秦刚就“中国外交政策和对外关系”相关问题回答中外记者提问。

中国日报记者：最近我们报社开展了“你的关注外长来答”的征集活动，有很多青年人很关注中国的国际形象和中国国际话语权问题。请问您认为我们应当如何向国际社会展现一个真实、立体、全面的中国？在提升中国话语权上，我们青年人应该发挥什么样的作用？

秦刚：首先感谢中国日报开设了这样一个平台，能够拉近民众，特别是青年人与中国外交的距离，也感谢广大青年朋友对外交工作的关注支持。我认为这个问题提得非常好，我对中国青年有这样的情怀和眼界感到欣慰。中国人讲“天下兴亡，匹夫有责”。习近平总书记说过，青年代表希望，青年创造明天，青年要在参与推动构建人类命运共同体的实践中展现青春活力。

当今中国正日益走近世界舞台中央，我们比以往更容易“上热搜”、被围观，但我们手中的麦克风还不够多，音量还不够响，舞台上还有不少“麦霸”，关于中国的噪音、杂音还不少。提升中国的国际话语权，当代中国青年义不容辞。

青年要自信，中华五千年的文明、中国的现代化发展成就赋予我们自信的底气。希望青年在实践锻造中不断增强做中国人的志气、骨气、底气，平视这个世界，与世界平等地对话，拿出中国青年的视角，发出中国青年的声音，展示中国青年的风采。

青年要进取，实现中华民族伟大复兴，构建人类命运共同体需要青年奋勇争先，顽强拼搏。如果说西方现代化是人类现代化的序曲，包括中国在内的广大发展中国家的发展进步才是人类现代化的交响，中国青年奋斗逐梦则是这部交响曲中最跳动、最美妙的音符。

青年要开放，要胸怀天下，走出去博采众长，交流互鉴，用自己的眼睛观察世界，用自己的话语解说中国，讲好中国故事，展示中华文化。

欢迎更多青年朋友投身中国外交，在风云际会的时代谱写壮丽的青春之歌！