秦刚谈构建新时代中日关系：要言而有信、以史为鉴、维护秩序、互利共赢

人民网北京3月7日电 十四届全国人大一次会议于3月7日在梅地亚中心多功能厅举行记者会，邀请外交部长秦刚就“中国外交政策和对外关系”相关问题回答中外记者提问。

日本广播协会记者提问：今年是《日中和平友好条约》签订45周年，去年11月日中领导人会晤时，岸田文雄首相表示双方领导人应该就双边关系发展保持紧密沟通。目前，在政治、经济、安全保障等领域双方各自立场仍存在鲜明分歧，双方外长仍未实现面对面会谈。请问，中国新一届领导集体打算构建怎样的中日关系？

秦刚：中日一衣带水，构建新时代中日关系，我认为要做到以下几点：

首先，要言而有信。45年前，两国缔结了《中日和平友好条约》，首次以法律形式确认了中日关系发展的原则和方向。这个条约，连同中日间其他三个政治文件，构成了中日关系的政治根基，尤其是“互为合作伙伴、互不构成威胁”的重要政治共识，应该严格遵守，说了就要做到。

第二，要以史为鉴。日本军国主义曾给中华民族造成深重伤害，至今依然隐隐作痛。中国人民不会忘记，日方也不应忘记。忘记历史就意味着背叛，否认罪责就意味着重犯。中方始终以善意对待日本，希望睦邻友好。但如果日方有些人不是以邻为伴，而是以邻为壑，甚至参与遏制中国的新冷战，那么两国之间就是旧伤未愈，又添新痛。

第三，要维护秩序。现在一些日方领导人也在大谈所谓的秩序，那今天我们就要掰扯掰扯，这个秩序是什么。今天的国际秩序建立在世界反法西斯战争胜利基础之上，是3500万中国军民用生命和鲜血换来的。一切挑战战后国际秩序和国际正义的历史修正主义，中国人民都绝不答应。《中日和平友好条约》中明确规定反对霸权主义，条约精神在当下具有现实意义。

第四，要互利共赢。中日优势互补、互有需要。我们应坚持市场原则和自由开放精神，加强合作，共同维护产业链、供应链稳定畅通，为全球经济复苏注入动力和活力。

最后，我还要说一件事情。日本政府决定将福岛核污染水排入大海。这不是日本一家的私事，而是关系海洋环境和人类健康的大事。我们敦促日方以负责任的方式处理好这一问题。