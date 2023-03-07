秦刚谈“一带一路”倡议：十年铺就共同发展的康庄大道

人民网北京3月7日电 十四届全国人大一次会议于3月7日在梅地亚中心多功能厅举行记者会，邀请外交部长秦刚就“中国外交政策和对外关系”相关问题回答中外记者提问。

巴通社记者：今年是中国提出“一带一路”倡议十周年。近年来，美国、欧盟也出台了一些全球基建计划，如“重建更美好世界”。您认为这些倡议和计划之间有竞争关系吗？有人质疑“一带一路”可能导致“债务陷阱”，您怎么看？

秦刚：“一带一路”倡议是中国发起、各方共建、世界共享的优质公共产品，优在高标准、可持续、惠民生，因为优质实用，所以广受欢迎，迄今已吸引了世界上超过3/4的国家和32个国际组织参与其中。

倡议已经提出十年了，从当初的蓝图变成今天的实景，化作了各国发展的实效，百姓民生的实惠。十年铺就了共同发展的康庄大道，留下了一个个“国家地标”“民生工程”“合作丰碑”。

10年里，倡议拉动近万亿美元投资规模，形成3000多个合作项目，为沿线国家创造42万个工作岗位，让将近4000万人摆脱贫困。中老铁路让老挝从“陆锁国”变成“陆联国”。斯里兰卡普特拉姆电站点亮了万家灯火。蒙内铁路拉动了当地经济增长超过2个百分点。“鲁班工坊”帮助20多个国家的年轻人掌握了职业技能。中欧班列迄今已开行6万5千列，是联通亚欧的钢铁驼队，是运送防疫物资的健康快车。

今年，中国将以主办第三届“一带一路”国际合作高峰论坛为契机，与有关各方一道，推动“一带一路”取得更丰硕的成果。

“一带一路”是务实开放的倡议，秉持的是共商共建共享原则。在合作中我们有商有量，在交往时我们重情重义。对于其他国家的倡议，只要不以意识形态划线，我们都欢迎；只要不夹带地缘政治的私货，我们都乐见其成。

所谓“债务陷阱”，这顶“帽子”无论如何不能扣到中国头上。据统计，在发展中国家主权债务中，多边金融机构和商业债权人占比超过八成，这才是发展中国家债务压力的最大来源。特别是去年以来，美国以前所未有的幅度急速加息，各国资金纷纷外流，使有关国家的债务问题雪上加霜。

中国一直致力为相关国家纾困解难，在二十国集团缓债倡议中贡献最大。中方将继续以建设性态度参与国际债务问题的解决，同时我们也呼吁其他各方共同行动、公平分担。大家坐下来商量，办法总会比问题多。