秦刚谈乌克兰危机：冲突、制裁、施压解决不了问题

人民网北京3月7日电 十四届全国人大一次会议于3月7日在梅地亚中心多功能厅举行记者会，邀请外交部长秦刚就“中国外交政策和对外关系”相关问题回答中外记者提问。

环球时报、环球网记者：俄乌冲突至今已经持续了一年多时间，近来一些美西方舆论把矛头对准中国，要求中国不要向俄罗斯提供致命性援助，渲染“中国特殊责任论”，甚至认为只有中国可以结束这场战争。请问您对此怎么看？

秦刚：乌克兰危机本是一场可以避免的悲剧，发展到今天这个地步，教训惨痛，值得各方深刻反思。

乌克兰危机有着复杂的历史经纬和现实原因，本质是欧洲安全治理矛盾的大爆发。

我们始终根据事情本身的是非曲直，独立自主作出判断。在和平和战争之间，选择和平；在对话和制裁之间，选择对话；在降温和拱火之间，选择降温。

中国既不是危机的制造者，又不是危机的当事方，也没有向冲突的任何一方提供武器。凭什么向中国甩锅推责，甚至制裁、威胁？我们绝不接受！

前几天，我们发布了《关于政治解决乌克兰危机的中国立场》文件，提出尊重各国主权、摒弃冷战思维、停火止战、启动和谈等12条主张，核心就是劝和促谈。

然而令人遗憾的是，劝和促谈的努力一再遭到破坏，似乎有只“看不见的手”推动冲突延宕升级，试图以乌克兰危机来服务某种地缘政治图谋。

当前，乌克兰危机到了紧要关头，要么停火止战，恢复和平，走上政治解决的轨道，要么火上浇油，扩大危机，拖入失控的深渊。冲突、制裁、施压解决不了问题，现在需要的是冷静、理智、对话，和谈进程应尽快开启，各方合理安全关切都应得到尊重，从而找到实现欧洲长治久安之策。