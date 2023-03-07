秦刚谈中美关系：希望美方消除战略焦虑 摒弃冷战思维

人民网北京3月7日电 十四届全国人大一次会议于3月7日在梅地亚中心多功能厅举行记者会，邀请外交部长秦刚就“中国外交政策和对外关系”相关问题回答中外记者提问。

美国全国广播公司记者：秦部长，您曾写到：“一个健康稳定的中美关系攸关两国人民和我们星球的前途命运。”鉴于双方在各种问题上的利益分歧不断扩大，还有可能发展健康稳定的中美关系吗？或者，您打算如何使之成为可能？除了中国的核心利益，您是否也考虑过美国的核心利益？

秦刚：前段时间中美关系发生了无人飞艇事件。这完全是一起因不可抗力导致的偶发意外事件，事实和性质都很清楚，连美方也认为不构成现实威胁。然而，美方却违反国际法精神和国际惯例，有罪推断，过度反应，滥用武力，借题发挥，制造了一场本可以避免的外交危机。

从偶然中可以看到必然，那就是美国对华认知和定位出现了严重偏差，把中国当成最主要对手和最大地缘政治挑战。第一粒纽扣扣错了，导致美国对华政策完全脱离了理性健康的正轨。

美方声称要“竞赢”中国但不寻求冲突。但实际上，美方的所谓“竞争”，就是全方位遏制打压，就是你死我活的零和博弈。

美方口口声声说要遵守规则，但如同两位运动员在奥运田径场上赛跑，一方不是想着如何跑出自己的最好成绩，而总是要去绊倒对方，甚至想让对方参加残奥会，这不是公平竞争，而是恶意对抗，犯规了！

美方所谓要给中美关系“加装护栏”“不冲突”，实际上就是要中国打不还手，骂不还口，但这办不到！

如果美方不踩刹车，继续沿着错误道路狂飙下去，再多的护栏也挡不住脱轨翻车，必然陷入冲突对抗。谁来承担其灾难性的后果？！这样的竞争，就是以两国人民根本利益乃至人类前途命运为赌注的豪赌，中方当然坚决反对。

美国有让美国再次伟大的豪情，也要有容得下别国发展的雅量。遏制打压不会让美国变得伟大，更阻挡不了中国迈向复兴的步伐。

习近平主席指出，中美能否处理好彼此关系，攸关世界前途命运。中美关系不是一道是否搞好的选择题，而是一道如何搞好的必答题。我也注意到，美国国内越来越多的有识之士对当前中美关系深感忧虑，他们纷纷呼吁美方奉行理性务实的对华政策。

美国人民和中国人民一样，热情、友善、淳朴，都追求幸福生活、美好世界。我在美国工作的时候，洛杉矶长滩港码头工人告诉我，全家老小的生计依靠同中国的货运贸易，美中两国要共同繁荣。艾奥瓦州的农民告诉我，世界上还有许多饥饿的人，我要多种粮食。大学校长们告诉我，科技进步要靠国际交流，科技脱钩是双输、多输。明尼苏达州英华学院的小学生获得“汉语桥”世界小学生中文秀冠军，她用流利的汉语告诉我，她学汉语，是因为喜欢中国。每当我想起他们，我就想，决定中美关系的，应该是两国的共同利益、共同责任和两国人民的友谊，而不是美国的国内政治和歇斯底里的新麦卡锡主义。

中方将始终按照习近平主席提出的相互尊重、和平共处、合作共赢的原则致力于推动中美关系健康稳定发展，我们也希望美国政府认真倾听两国人民的声音，消除“威胁膨胀”的战略焦虑，摒弃零和博弈的冷战思维，拒绝“政治正确”的无端绑架，兑现承诺，与中方相向而行，共同探索出既有利于两国、又造福世界的中美正确相处之道。