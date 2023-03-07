秦刚谈全球治理：秉持公平公理 坚持同舟共济

人民网北京3月7日电 十四届全国人大一次会议于3月7日在梅地亚中心多功能厅举行记者会，邀请外交部长秦刚就“中国外交政策和对外关系”相关问题回答中外记者提问。

人民日报记者：这几年大家对国际形势的普遍感受就是一个“乱”字，国际社会普遍期盼共护和平、共谋发展的良策。习近平主席提出的全球发展倡议和全球安全倡议受到了国际社会的普遍欢迎。中方在加强和完善全球治理方面打算发挥什么样的作用？还将采取怎样的举措？

秦刚：当今世界变乱交织。世界怎么了？我们该怎么办？人类再次站在历史的十字路口。习近平主席从世界、历史和人类的高度指明了全球治理的人间正道。

新时代十年，习近平主席相继提出了一系列重大倡议和主张，包括构建人类命运共同体、共建“一带一路”、全人类共同价值、全球发展倡议、全球安全倡议等，这些理念的核心，就是世界各国相互依存，人类命运与共，国际社会要团结合作。

团结合作可以战胜新冠疫情，可以应对气候变化，可以化解和平赤字、安全赤字、发展赤字、治理赤字，建设持久和平、普遍安全、共同繁荣、开放包容、清洁美丽的世界。

迈向全球治理的道路并不平坦。中国古人讲：“天下兼相爱则治，交相恶则乱”。古人还讲“道私者乱，道法者治”。

古人的智慧告诉我们，全球治理要守法，要遵循《联合国宪章》所体现的国际法精神；要秉持公平公理，反对霸权私利；要坚持同舟共济，不搞分裂对抗。

发展中国家占世界人口总数的80%以上，对世界经济增长的贡献率超过70%。发展中国家的人民有过上更好日子的权利，发展中国家在世界事务中应该享有更大的代表性和发言权。

大道之行，天下为公。中国将始终坚持胸怀天下，积极参与全球治理进程，为世界和平发展和人类进步事业作出更大贡献。