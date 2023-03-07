秦刚谈中国式现代化：打破了“现代化=西方化”的迷思

人民网北京3月7日电 十四届全国人大一次会议于3月7日在梅地亚中心多功能厅举行记者会，邀请外交部长秦刚就“中国外交政策和对外关系”相关问题回答中外记者提问。

埃及《鲁兹尤素福》杂志记者：我去年曾有机会来华采访二十大，在报告原文中中国式现代化这个概念给我留下了深刻的印象，我了解到很多人都跟我有类似的想法。我们认为中国式现代化给世界各国的现代化提供了新的道路。因此，可以给各国尤其是发展中国家一些启迪。作为中国外交部长，您对中国式现代化对世界的意义有什么看法？

秦刚：的确如你所说，中国式现代化已成为国际社会的一个热词。一个拥有十四亿多人口的国家整体迈入现代化，这将是人类历史上前所未有的壮举，具有巨大的世界意义。

中国式现代化破解了人类社会发展的诸多难题，打破了“现代化=西方化”的迷思，创造了人类文明新形态，也给世界各国特别是广大发展中国家带来重要的启示，我想至少体现在五个方面：

一是独立自主。中国式现代化之所以行得通，就是因为它立足中国大地，植根中国文化，契合中国实际。中国的成功发展充分证明，各国完全有权利也有能力选择自己的道路，将命运牢牢掌握在自己手里。

二是人民至上。中国式现代化是全体人民共同富裕的现代化，让人民不仅物质上富足，而且精神上富有。服务少数国家、少数人不是现代化，富者越富、穷者越穷不是现代化，精神空虚、失德失序也不是现代化，各国人民都应有平等发展、追求幸福的权利。

三是和平发展。中国式现代化一不靠战争，二不靠殖民，三不靠掠夺，我们坚持和平、发展、合作、共赢，坚持人与自然和谐共生，这是一条有别于西式现代化的崭新道路。

四是开放包容。人类的现代化不应孤芳自赏，而应百花齐放，尊重各国走符合自身国情的发展道路，彼此交流互鉴，精彩绽放，美美与共。

五是团结奋斗。中国发展的成功经验充分证明，一盘散沙没有希望，团结奋斗才有力量，要咬定青山不放松，一张蓝图绘到底。如果像有的国家那样政党纷争，只说不做，朝令夕改，再好的蓝图也只是画饼充饥、空中楼阁。

中国式现代化进程，是世界和平、正义、进步力量的壮大。我们希望也相信，世界上越来越多的国家走上现代化道路，使人类命运共同体的梦想成为现实。