秦刚谈新征程上的中国外交：充满光荣梦想的远征 穿越惊涛骇浪的远航

人民网北京3月7日电 十四届全国人大一次会议于3月7日在梅地亚中心多功能厅举行记者会，邀请外交部长秦刚就“中国外交政策和对外关系”相关问题回答中外记者提问。

中央广播电视总台记者：现在随着防疫政策的调整和优化，国内外对于今年的中国外交都充满了期待。我们也想请问您，您能否为我们介绍一下今年的中国外交，特别是元首外交有怎样的重点和亮点？此外，作为新任外长，对于今后一个时期的中国外交，您有着怎样的期待和展望？

秦刚：今年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年。党的二十大对中国外交规划了顶层设计，明确了使命任务，作出了战略部署。当前，国内新冠疫情形势好转，中外交往有序恢复，中国外交已经按下“加速键”，吹响“集结号”。

我们将以元首外交为引领，特别是全力办好首次“中国+中亚五国”元首峰会和第三届“一带一路”国际合作高峰论坛两大主场外交，不断展现中国外交的独特风范。

我们将以维护核心利益为使命，坚决反对一切形式的霸权主义和强权政治，坚决反对冷战思维、阵营对抗和遏制打压，坚决捍卫国家主权、安全、发展利益。

我们将以伙伴关系为依托，促进大国协调和良性互动，同各国发展友好合作，推动构建新型国际关系，中国的朋友圈越来越广，新朋友越来越多，老朋友越来越铁。

我们将以开放发展为目标，服务国内高质量发展和高水平对外开放，反对“脱钩断链”，反对单边制裁，维护开放包容的世界经济，以中国新发展为世界提供新机遇。

我们将以多边主义为路径，推动构建人类命运共同体，推进国际关系民主化，推动全球治理朝着更加公正合理的方向发展，为解决人类面临的共同挑战贡献更多、更好的中国智慧、中国方案。

我们将以外交为民为理念，始终将海外中国同胞的冷暖安危放在心头，将外交为民的责任担在肩上，加强对海外中国公民和机构的服务和保护，使中外交往更安全、便捷。

当今世界并不太平，动荡与变革交织，团结与分裂碰撞，机遇与挑战并存。新征程上的中国外交，是充满光荣梦想的远征，是穿越惊涛骇浪的远航。惟其艰巨，更显荣光。

我们将在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，践行习近平外交思想，贯彻党的二十大精神，始终坚持维护世界和平、促进共同发展的外交政策宗旨，迎难而上，勇于担当，为全面建设社会主义现代化国家营造良好外部环境，书写新时代中国特色大国外交新篇章。