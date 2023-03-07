新华社北京3月6日电 （记者温馨）外交部发言人毛宁6日表示，中国的发展始终建立在自身力量的基点上，限制打压阻挡不了中国的发展，只会增强中国自立自强、科技创新的决心和能力。

当日例行记者会上，有记者问：我们注意到，美国企业家比尔·盖茨最近接受采访时表示，美国试图阻止中国研发芯片的努力是徒劳的，只会减少美国就业、切断产品销路。美国经济学家戴维·戈德曼也表示，美国可以完全与中国经济“脱钩”是幻想，制裁不会压垮中国的半导体产业。中方对此有何评论？

毛宁说，自从美国推出《芯片与科学法》以来，不少美国商界机构和人士都提出了关切和质疑，指出美国半导体行业高度依赖全球供应链，“脱钩”不仅违背产业发展规律，还将使美国付出巨大的经济和技术成本。据波士顿咨询集团预测，如对华完全“脱钩”，美国半导体行业将失去18%的全球市场份额和37%的收入，减少1.5万至4万个高技能工作岗位。

毛宁说，美国希望在高科技行业保持全球领先，这无可厚非，关键在于公平竞争，不能为了维持科技霸权不择手段，不能剥夺其他国家的发展权利，更不应当为一己之私破坏全球产供链，让本已脆弱的世界经济雪上加霜。

毛宁强调，中国的发展始终建立在自身力量的基点上。从“两弹一星”到载人航天、量子通信、北斗导航，事实证明，限制打压阻挡不了中国的发展，只会增强中国自立自强、科技创新的决心和能力。

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