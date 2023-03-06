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美焚烧“毒列车”污染土壤引担忧，美前官员：计划“令人震惊”

2023年03月06日15:59 | 来源：人民网-环球时报
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　　【环球时报综合报道】美国俄亥俄州列车脱轨事故风波又起，英国《卫报》4日报道称，诺福克南方铁路公司、俄亥俄州州政府和联邦政府正将东巴勒斯坦镇因“毒列车”事件受污染的土壤运往附近的焚化厂做焚烧处理，该做法引起民众不满，他们担心化学品会因为焚烧而再次在该地区扩散污染。

　　报道称，居民和化学专家担心事故地土壤中含有不宜通过焚烧处理的污染物，如二恶英、全氟烷基和多氟烷基物质（PFAS）。二恶英是一种剧毒化学物质，对焚烧要求极高，PFAS则有“永远的化学物质”之称，它不会自然分解，目前也还没有找到可以完全分解这种化合物的方式。

　　美国环境保护局未对土壤中的化学污染物进行测试，还将其网站上对污染土壤的分析结果删除，称不清楚焚烧PFAS化合物会产生什么样的结果。

　　美国环境保护局前官员贝内特表示，该焚烧计划“令人震惊”，将受污染的土壤送去焚烧，可能会危及居民的健康。更尴尬的是，用来处理污染土壤的焚化厂也曾出现过违规排放污染物的问题，这让居民更加担忧身体健康会受影响。

　　美国有线电视新闻网（CNN）4日报道称，事故发生后，东巴勒斯坦镇居民的健康调查数据显示，人们饱受污染的困扰，出现不同症状，74%的受访者表示头痛，64%的人焦虑，61%的人咳嗽，58%的人疲倦，52%的人感到皮肤有灼烧感，当地人十分想知道他们的生活何时才会重回正轨。

　　而就在政府进行污染清理工作的同时，俄亥俄州又发生一起列车脱轨事故。据路透社报道，当地时间4日，又一列由诺福克南方铁路公司运营的列车在俄亥俄州发生脱轨事故，当地官员通知事故现场附近的居民就地避难。（汪品植）

 

(责编：贾文婷、崔越)

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