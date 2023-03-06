全国两会受到国际社会的广泛关注。多国人士表示，两会是关注中国最新发展政策的重要窗口。

美国库恩基金会主席 罗伯特·库恩：今年的中国两会特别重要。因为今年是全面贯彻落实中共二十大精神的开局之年，我们之前关注中共二十大的内容，（中共二十大）确立了最新发展方向，现在就是到了要看落实的时候了，我会关注今年与往年两会不同的新内容。我很期待的一方面是中国更强调高科技和技术领域的投入，加强自主创新。

法国席勒研究所研究员 国际问题专家 塞巴斯蒂安·佩里莫尼：两会不仅是中国的一件大事，也是世界的一件大事。不仅在中国，也在全世界范围内备受关注，中国是世界经济舞台的主要参与者，甚至可以说是最主要的参与者。

阿根廷文化部国际合作司司长 弗朗西斯科·塔亚纳：两会是中国每年重要的政治大事，而今年的中国两会尤其值得我们特别关注。中国经济健康发展对于世界经济复苏至关重要，期待今年中国两会的成果。

多国人士表示，中国经济增长的长期稳定性，有助于世界经济复苏，中国的高质量发展也将促进全球共同发展，共同繁荣。

南非外交部副总司长 苏克拉尔：这次中国两会非常重要，现在的重点是发展经济促进增长。我认为这将是今年中国两会的一个焦点问题，即中国如何在疫情后复苏，以及发展经济。中国作为全球第二大经济体，是全球经济增长的主要动力，中国的经济强劲增长对全球经济有好处，对非洲也有好处。

巴西科技部长 卢西亚娜·桑托斯：我们非常钦佩中国人民取得的发展成就，我们也愿意抓住一切合作的可能。我认为中国向世界展现出合作共赢的理念，中国的政策理念应该得到各国人民的重视，“ 一带一路”倡议也反映出共赢的理念。

（来源：央视新闻客户端）

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