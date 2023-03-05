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外资扩容彰显中国市场强大“磁吸力”

2023年03月05日10:23 | 来源：经济日报
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　　全球资管机构正加快布局中国市场。今年以来，外资独资公募基金数量扩容至7家；合格境外投资者资格也在不断扩容，年内又有6家机构获批。同时，多家外资机构表示看好中国市场中长期投资潜力。在国际环境风高浪急、世界经济复苏乏力的背景下，我国以稳健的经济增长、巨大的市场潜力和高水平对外开放，持续赢得外资青睐，显现出强大的“磁吸力”。

　　信任，源自快速的经济复苏弹力。今年以来，我国多项经济数据飘红，经济向好要素不断积聚。1月份制造业新订单指数创18个月以来新高；春节假期餐饮、旅游、电影等线下消费超预期复苏；人民币汇率稳中有升，在一篮子货币中走势领先。增持中国有价证券，成为当下外资机构对中国经济信心最直白的表达。今年1月份，北向资金累计净买入达1412.9亿元，超过2022年全年规模。美国银行日前发布的2月份全球基金经理调查报告显示，“做多中国股票”已取代“做多美元”，成为受访者认同比例最高的“最火爆交易”。

　　信任，源自庞大的市场消费潜力。超120万亿元的经济总量，包括全球规模最大、成长最快的中等收入群体在内的14亿多人口的消费能力，以及不断优化的消费结构和创新条件，让中国成为名副其实的世界市场。去年底召开的中央经济工作会议提出，着力扩大国内需求，把恢复和扩大消费摆在优先位置。这意味着，中国超大规模市场将为世界释放更多红利。不少观察人士和机构认为，中国是世界上最具活力的消费市场，在物流和电子商务创新方面处于领先地位，未来发展只会越来越好。

　　信任，源自巨大的对外开放机遇。从持续缩减外资准入负面清单、增加鼓励外商投资产业目录，到同步实施《优化营商环境条例》和外商投资法；从推动海南自贸港建设，积极参与区域经济合作，到推动共建“一带一路”高质量发展，中国以真招实策向世界宣示扩大高水平对外开放、持续优化营商环境的决心，让“投资中国就是投资未来”的普遍共识更加清晰。正如多家境外媒体所指出的，一个以开放之姿拥抱世界的中国，已成为跨国公司的“避风港湾”和业务增长的重要动力。

　　中国的发展离不开世界，世界的繁荣也离不开中国。当前，中国与世界站在命运与共的新起点上，一个追求高质量发展、高水平开放的中国，无疑将为世界提供更广阔的市场、更宝贵的合作契机和更大的发展空间。

(责编：崔译戈、刘叶婷)

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