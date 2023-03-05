新华社北京3月4日电 3月4日，国家主席习近平致电博拉·提努布，祝贺他当选尼日利亚联邦共和国总统。

习近平指出，尼日利亚是中国在非洲的重要战略伙伴。近年来，两国关系发展势头良好，各领域务实合作成果丰硕，在涉及彼此核心利益和重大关切问题上相互支持，在国际和地区事务中密切配合。我高度重视中尼关系发展，愿同提努布当选总统一道努力，推动中尼战略伙伴关系不断迈上新台阶。

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