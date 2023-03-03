新华社北京3月3日电题：世界为什么期待中国两会

新华社记者

“中国经济正在以极快的速度恢复。”2023年开年，中国经济强势复苏，吸引全球目光。德国《经济周刊》网站一篇文章描绘了中国春节假期热气腾腾的消费场景：出行人次大幅增加、街道和地铁热闹拥挤、购物中心和电影院人流如织……“中国回到了快速增长的轨道上”成为各国媒体的共识。

中国全国两会召开在即，国际社会正在以更加浓厚的兴趣关注中国、品读中国。全球媒体对中国报道的热情高涨，各国人士对中国发展前景的热议升温……这场举世瞩目的“春天之约”，不仅将为中国号巨轮规划航向，也将为新时代中国与世界的深度互动提供关键答案。

世界为什么期待中国两会？答案就是：一个脚踏实地、勇毅前行的中国，将为充满不确定性的世界带来更多稳定性与正能量；一个自信开放、奋发有为的中国，将以自身新发展为世界提供新机遇、新动力；一个胸怀天下、笃行担当的中国，将为促进人类和平与发展、繁荣与进步带来新启迪、新希望。

正如墨西哥《新闻潜水员》杂志网站一篇文章所言：“两会，是观察和研究中国发展的重要窗口。北京的会议将再次让全球瞩目。”

以中国的确定性应对世界的不确定性

两会前夕，新华社在海外受众中发起一项“关于中国发展关键词”的调查，得到网友积极响应。目前结果显示，超过80%的受访者相信，未来中国经济活力和潜能持续释放，将为世界经济注入信心和力量。调查传递出一个信号：对于不少人而言，在动荡不安的时代里，中国代表着信心和希望。

当前，世界之变、时代之变、历史之变正以前所未有的方式展开，国际社会正经历罕见的多重风险挑战。人类社会正艰难穿越世纪疫情的波涛，还要面对地缘冲突、霸道强权、通胀高企、能源短缺等逆流暗礁。中国如何以自身的确定性应对世界的不确定性，世界期待从两会中寻找答案。

世界期待，中国经济增长的长期稳定性，将为世界经济复苏提供“稳定器”。

2月初，被誉为“世界超市”的义乌中国小商品城迎来兔年开市首日，7.5万个商位开门迎客，客流量超过22万人次。从事中印贸易20多年的印度商人拉贾第一时间预订了来中国的机票。玩具、文具、仿真花、行李箱……拉贾拿着长长的采购清单，开始了他的新年展望——今年要在义乌增设一家贸易公司，带更多朋友来采购。

“尽管经历了新冠疫情和其他全球性危机，中国仍成功实现高质量增长，这足以说明中国及其经济政治体系的成功。”埃及共产党总书记萨拉赫·阿德利说，“世界正深陷重重困境，中国的持续稳定增长，为动荡不安的世界注入了确定性。”

在全球经济不确定性依然存在的背景下，中国市场是为数不多的“确定性”之一。英国《每日电讯报》网站刊文指出，中国市场是“今年最具吸引力的投资机会之一”。外媒普遍认为，中国将继续成为推动世界经济复苏的“稳定器”。

总部位于法国巴黎的ESCP欧洲高等商学院代理校长莱昂·劳鲁萨十分关注两会的议程。他表示，中国经济发展进入新阶段，世界特别关注两会确定的中国发展方略，以及中国重振经济、促进可持续发展的改革方向和措施。

世界期待，中国对和平发展道路的坚守，将为世界注入更多确定性。

2月中旬，第59届慕尼黑安全会议期间，当一些西方国家感叹面对全球多重危机的“集体无助感”时，诸多与会人士，特别是来自发展中国家的代表，呼吁建立更加平等、互利共赢的国际秩序，重视和期待中国贡献。“发展中国家真正需要的是可持续的互惠合作”“非洲应与所有国家展开合作，为促进全球和平作出贡献”“感谢中国对非洲的帮助”。

当前乌克兰危机深刻改变世界，外溢效应波及全球。世界呼唤能够实现普遍安全、持久和平、共同发展的新思路，也对中国智慧、中国方案充满期待。

塞尔维亚“一带一路”研究所所长博扬·拉利奇在谈到将召开的中国两会时说：“世界上每个人都在认真听取中国的意见，中国推动构建人类命运共同体具有深远意义。中国主张通过和平对话解决各类冲突、危机，中国倡导的多边主义致力于所有参与者共赢。因此，我们期待从两会中得到重要信息，期待中国继续为促进和平与繁荣提供方案、作出贡献。”

秉持构建人类命运共同体理念，坚持共商共建共享的全球治理观，大力支持联合国事业，推进落实全球发展倡议和全球安全倡议，高质量共建“一带一路”，助力全球可持续发展……中国日益成为促进人类和平与发展事业的关键力量。

透过两会窗口，不少国际人士期待更深入了解中国方案、中国行动为应对全球挑战作出的贡献。“两会是中国政治、经济、社会的关键时刻。我期待中国将为和平与人类发展作出更大贡献，为世界发展注入更多确定因素。”塞内加尔外国记者协会秘书长阿卜杜拉耶·巴说。

以“中国引擎”为全球发展注入新动力

瑞士滑雪胜地挂起大红灯笼，马尔代夫机场开启隆重的“水门礼”，泰国副总理亲自迎接并送上纪念品……新年伊始，世界多地以不同方式欢迎中国游客“回归”。

疫情防控政策优化调整之后，中国内需消费强劲反弹，产业体系高效运转，政策支撑精准发力，开放合作有序展开，强劲的复苏态势和复苏能力令外界惊叹。国际机构纷纷上调中国经济增长预期，多家跨国公司加大对华投资力图抢占先机。在低迷的世界经济图景下，“中国引擎”持续发力，为促进全球共同发展注入澎湃动力。

以两会为契机，国际社会渴望深入了解中国将如何以高质量发展促进全球共同发展、共同繁荣。

“中国无疑将继续成为世界经济增长的重要‘发动机’。”联合国贸发会议资深经济学家梁国勇说，两会将提出的经济政策方向是他的关注重点。他认为，合理运用宏观经济政策将更有力推动中国经济增长，中国进口需求扩大、人员往来增多等也将给其他经济体带来新机遇。

巴西中国问题研究中心主任罗尼·林斯认为，中国作为世界第二大经济体，对世界具有重要影响，“今年政府工作报告中如何规划高质量发展、为2023年经济设定怎样的目标，受到外界期待”。

瑞士信贷集团首席中国经济学家王一同样高度关注两会将提出的年度经济增长目标，期待中国进一步深化金融体制改革，促进资本市场发展。

在北京经济技术开发区，世界500强企业拜耳处方药北京工厂产能提升项目将于今年正式落地，有望将拜耳处方药年产能提升40%。“中国优化调整疫情防控措施后，经济迅速恢复，给包括拜耳在内的跨国企业注入了更大的信心。”拜耳大中华区首席财务官乌尔里奇·史蒂夫说，他非常关注今年两会将释放的积极信号和出台的政策，因为无论是现在还是将来，中国市场对拜耳而言都至关重要。

作为全球第二大消费市场和第一大货物贸易国，中国是世界经济大循环的关键枢纽。中国经济的加快回暖将激活世界经济的“一池春水”。

新加坡南洋学会会长许振义注意到，中国商务部日前宣布包括推动国内贸易展会全面恢复线下展、支持企业“走出去”等一系列政策。“近期许多中国地方政府代表团来新加坡招商引资，这说明中国对外合作的力度在不断加大。期待中国进一步扩大开放，从而为新中两国开启互利合作新阶段。”

在保护主义、单边主义抬头，所谓“脱钩断链”搅动世界的国际背景下，中国始终以开放促合作、以合作谋发展。今年是改革开放45周年，中国如何继续扩大开放，成为国际人士关注两会的又一热点议题。

“得益于改革开放等因素，中国经济保持了几十年的高速增长，人均收入和生活水平大幅提高。今年的两会，相信中国也会探讨如何继续扩大开放、提振市场信心等方面内容。”肯尼亚智库非洲政策研究所政策分析师刘易斯·恩迪舒表示。

近10年间，秉持共商共建共享原则，高质量共建“一带一路”结出累累硕果，成为当今世界深受欢迎的国际公共产品和国际合作平台。著有《“一带一路”西行漫记》的俄罗斯人民友谊大学教授尤里·塔夫罗夫斯基表示，今年是共建“一带一路”倡议提出10周年，该倡议将如何继续助力参与国家实现共同发展，是他对两会的重要期待。

“通过‘一带一路’项目，肯尼亚拥有了标轨铁路、内罗毕快速路等；在埃塞俄比亚、肯尼亚、尼日利亚和厄立特里亚，经济特区正在兴起，中国正在帮助这些国家实现经济社会发展。”肯尼亚国际问题学者卡文斯·阿德希尔说，他对两会有关推动共建“一带一路”高质量发展、推动全球稳定繁荣的中国方案充满期待。

“乌兹别克斯坦将这一倡议视为通过陆路与海路合作巩固国家间合作的重要途径，而它也正在成为重要的全球经济发展平台。”乌兹别克斯坦世界经济与外交大学高级国际研究所专家阿扎马特·谢伊托夫说，期待“中国两会上公布的新举措，能给乌中带来继续扩大经贸、投资与金融等领域合作的新机遇”。

以“中国之治”为文明进步提供新启迪

中共二十大召开后，“中国式现代化”成为国际社会热词。中国式现代化拓展了发展中国家走向现代化的途径，深刻改写了世界历史进程，为人类和平与发展事业贡献了中国智慧、中国方案，得到国际社会越来越多的认同。

在新华社“关于中国发展关键词”的海外调查中，“希望进一步深入了解中国式现代化”同样是外国网友高度关注的话题。从国际政要到普通百姓，从研究学者到商业人士，人们都渴望通过两会这一“中国之窗”，进一步了解中国式现代化的世界意义及其对人类文明进步的启迪。

“中国式现代化的提出是人类社会发展的一项创举。”哈萨克斯坦世界经济政治研究所研究员叶尔苏丹·然谢托夫说。他认为，中国式现代化的理念和实践为人类实现现代化提供全新选择。

长期观察中国的法国专家布鲁诺·吉格说，中国为西方研究者提出了一系列有意思的问题，推动他们反思自己的既有观点，比如“什么是发展”？对于这些我们已经习以为常的问题，中国给出了自己的答案。他感慨说：“与西方国家不同，中国深思熟虑、着眼长远。中国正迎风扬帆驶向现代化。”

林斯表示，作为研究中国问题的巴西学者，他希望通过两会这个重要窗口进一步了解中国现代化建设的发展策略和治理之道，学习和研究中国智慧、中国方案。

多国人士表示，中国式现代化造福中国，惠及世界。在中国式现代化道路上前进的中国，始终把自身发展置于人类发展的宽广坐标系中，始终把中国人民利益同各国人民共同利益结合在一起。

柬埔寨干丹省莫穆坎普县斯瓦安普乡的斯瓦安普村是中国援柬减贫示范村，35岁的单亲妈妈斯雷占塔靠着卖蘑菇和蔬菜，每天都有折合十几美元的收入。“现在我在家干活就能养活我和孩子。中国专家彻底改变了我的生活，让我对未来有了希望。”

柬埔寨当地官员说，中国专家给柬埔寨老百姓带来了新的理念和方法，这种依靠科技谋求发展、追求幸福生活的思想转变是“最宝贵的财富”。

在柬埔寨贝尔泰国际大学资深教授约瑟夫·马修斯看来，中国式现代化将为世界各国的合作发展带来积极变化，为推动多边主义和经济全球化注入动能。“中国推进中国式现代化采取的举措为亚太地区发展和稳定作出重要贡献，让柬埔寨和地区其他国家受益匪浅。”

“毫无疑问，中国式现代化道路为所有渴望实现经济社会发展的发展中国家提供了启迪。”巴西圣保罗州立大学中国问题专家路易斯·保利诺说，世界正在经历一个极其困难的时刻，“希望中国两会推出的一系列新举措不仅能让中国朝着其发展目标稳步前进，也能继续为各国发展以及建立更加公正、公平的全球秩序提供借鉴、作出贡献”。（综合新华社驻外记者报道，执笔记者：常天童、杨威、齐紫剑、韩梁、谢彬彬、杨天沐、何毅）

(责编：徐祥丽、刘慧)