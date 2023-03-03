新华社新德里3月3日电（记者胡晓明）据印度媒体报道，美国国务卿布林肯和俄罗斯外交部长拉夫罗夫2日在于新德里举行的二十国集团外长会期间进行了接触交谈。这是乌克兰危机升级以来两国外长首次会面交谈。

印度媒体报道说，美俄外长简短交谈了约10分钟。报道援引一名俄方官员的话称，这次“接触”是应布林肯的要求进行的。在二十国集团外长会第二阶段会议间隙，拉夫罗夫和布林肯站着进行了交谈，但“双方并没有进行会谈或真正意义上的会见”。

美国国务院网站2日刊登了布林肯在新德里举行的新闻发布会讲话，其中包括他与拉夫罗夫交谈时提出的三点内容：结束特别军事行动，启动外交对话；重新履行《新削减战略武器条约》；释放在俄被判间谍罪的美前海军陆战队员保罗·惠兰。

俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃2日在当地一档电视直播节目中说，拉夫罗夫在二十国集团外长会期间与布林肯进行了简短交谈，拉夫罗夫“以他一贯的方式”、用外交辞令驳回了美方的各项提议。

扎哈罗娃3日在社交媒体上发文，否认布林肯曾提及有关保罗·惠兰的问题。她说，她已经跟拉夫罗夫确认此事，布林肯在交谈中“压根没涉及此方面”，美方有关说法均为谎言，美国政府此举“令人不可置信”。（参与记者：耿鹏宇）

(责编：徐祥丽、刘慧)