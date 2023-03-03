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专访：6G过热5G被低估，合作是创新关键——访全球移动通信系统协会会长葛瑞德

2023年03月03日15:18 | 来源：新华网
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　　新华社西班牙巴塞罗那3月2日电 专访：6G过热5G被低估，合作是创新关键——访全球移动通信系统协会会长葛瑞德

　　新华社记者郭爽 彭卓

　　全球移动通信系统协会会长葛瑞德日前在2023世界移动通信大会上接受新华社记者专访时表示，6G被过度炒作，5G潜力则被低估。他认为，合作是未来创新最重要的因素，中国企业是至关重要的伙伴。

　　在回答“请说出一种行业炒得过热的概念，以及一种被低估的概念”时，葛瑞德说：“6G过度炒作，5G的潜力则被低估。”“（数字化时代的）数据每年增长30%，从现在到2030年，我们大约需要投资1.5万亿美元，而其中90%的资金将投入5G相关领域。”

　　葛瑞德认为，数据持续增长是一大挑战，同时也带来机会。万事万物如今都被数字化了，包括个人生活和商业活动。全球5G连接数已超过10亿，这个数字还在不断增长。“今天的连接由速度、安全性和敏捷性定义，而未来的连接还将由处理能力、容量可靠性和可定制性定义。”

　　他说，通信行业需要战略转型，需要“通过一种真正联合的方式共同努力”，需要适应一个数字化的世界。未来创新，合作是最重要的因素。“在当今这个数字化的世界，面对复杂的客户需求，跨行业的合作是至关重要的。过去跳探戈需要两个人，做生意需要双人成行。但在当今复杂的世界，我们需要多方合作。除了运营商和云服务提供商，也需要政府公共部门的参与合作。”

　　在谈到中国伙伴时，葛瑞德表示，中国运营商是非常好的合作伙伴，华为等中国企业对整个行业生态也发挥着至关重要作用。本届大会上，中国企业带来了创新，带来了规模以及最新技术。

　　世界移动通信大会被认为是全球最重要的移动通信行业盛会之一，被誉为行业发展的“风向标”。本届大会聚焦5G加速、开放网络、金融科技和数字化领域等新技术、新趋势。

　　葛瑞德在本届大会开幕时说：“当世界再次聚集在一起，当我们开始展望Web 3.0、元宇宙和智能互联的未来时，空气中弥漫着一种新的兴奋，让我再次坚信只要大胆想象，一切皆有可能。”

(责编：崔译戈、刘洁妍)

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