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秦刚会见印度外长苏杰生

2023年03月03日10:53 | 来源：新华网
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新华社新德里3月2日电（记者胡晓明）当地时间3月2日，外交部长秦刚在新德里出席二十国集团外长会期间会见主席国印度外长苏杰生。

秦刚表示，作为相邻大国和主要新兴经济体，中印共同利益远大于分歧。中印的发展振兴是发展中国家力量的壮大，将改变世界三分之一人口的命运，关乎亚洲乃至世界未来。双方要在世界百年变局的背景下看待两国关系，从中印各自民族复兴的视角把握双边合作，做现代化道路上的同行伙伴。双方要落实好两国领导人重要共识，保持对话、妥处分歧，推动双边关系尽快改善并稳步前行。要把边界问题放在双边关系适当位置，推动边境局势早日转入常态化管控。中方愿同印方加快恢复各领域交流合作，尽早恢复直航，便利人员往来。

秦刚表示，中印在维护发展中国家权益、推进南南合作、应对气候变化等全球性挑战方面有着广泛共同利益。中方支持印方履行二十国集团主席国职责，愿加强沟通合作，捍卫发展中国家共同利益和国际公平正义，为世界注入稳定性和正能量。

苏杰生表示，印中同为伟大文明古国，互为重要伙伴，印中经贸合作、人文交流等诸多领域已经也能够继续取得积极成果。印方赞同应从历史视角和战略高度把握并改善双边关系，搭建更多合作平台，推动印中关系沿着良好轨道前行。当前两国边境局势逐步趋于稳定，双方应共同努力，维护边境地区和平安宁。感谢中方对印方担任二十国集团主席国的支持，愿保持多边事务沟通协调。

(责编：卫嘉、袁勃)

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