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秦刚会见荷兰副首相兼外交大臣胡克斯特拉

2023年03月03日10:52 | 来源：新华网
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新华社新德里3月2日电（记者胡晓明）当地时间3月2日，外交部长秦刚在新德里出席二十国集团外长会期间会见荷兰副首相兼外交大臣胡克斯特拉。

秦刚说，中荷各层级、各领域交流活跃，充分体现了双方的高度互信与双边关系的生机活力。双方要筹备好今年高层交往，为双边关系发展注入强劲动力。中荷经贸合作取得长足发展，互为重要伙伴，这得益于双方始终秉持互利互惠原则。中方赞赏荷方多次表示不赞同脱钩断链，愿携手维护全球产供链稳定，维护两国和双方企业共同利益。中方高度重视荷方同塔吉克斯坦共同举办联合国2023年水促进可持续发展大会，将派高级别代表参会并同欧盟共同主持“水资源与可持续发展”互动对话会。

胡克斯特拉表示，荷中务实合作平等互惠、成效显著，超越买卖关系。荷方期待同中方保持密切高层交往和建设性对话，将继续根据本国利益在具体项目上独立作出判断。荷方高度关注乌克兰局势动向，赞同应加大外交努力，希望中方为防止危机升级发挥关键作用。

秦刚强调，中方不是乌克兰危机的当事方，我们不愿看到战火在欧洲蔓延，从冲突第一天起就呼吁政治解决危机。中方的立场归结为一点，就是劝和促谈，我们将继续站在和平一边、公平正义一边。

(责编：卫嘉、袁勃)

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