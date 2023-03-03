新华社西班牙巴塞罗那3月2日电（记者朱晟 康逸）2023世界移动通信大会2日在西班牙巴塞罗那闭幕，展会规模在遭受新冠疫情影响后“全力回归”。

大会主办方全球移动通信系统协会首席执行官约翰·霍夫曼在当天发表的一份声明中表示，巴塞罗那世界移动通信大会“全力回归”，合作伙伴、企业和政策制定者对本届大会的支持水平超出预期，参展商和合作伙伴反馈大会内容超越期望值，“在某些情况下，甚至超过了2019年”。

据全球移动通信系统协会2日发布的数据，来自全球202个国家和地区的超过8.8万人参与了这次为期4天的展会。超过2400家企业参会，其中约150家参展企业来自中国。

世界移动通信大会今年回归线下，聚焦5G加速、开放网络、金融科技和数字化领域等新技术、新趋势。华为、OPPO、中兴、小米、荣耀等中国通信和科技企业备受瞩目，向世界展示了在前沿通信和电子科技领域的最新成果。

大会期间还公布了2023年“全球移动大奖”。在公布的20多个奖项中，中国企业参与的项目共获得7个奖项，包括最佳移动网络基础设施奖、最佳移动技术突破奖、5G产业合作伙伴奖、互联经济最佳移动创新奖等。

世界移动通信大会是移动通信行业的盛会之一，也被称为行业“风向标”。但过去几年这一展会受到新冠疫情影响，2020年大会被迫取消，2021年则被延期且大部分展示和讨论改为线上举行，虽然2022年恢复线下举行，但规模仍不及疫情前。2019世界移动通信大会吸引了超过10.9万人。

下一届世界移动通信大会定于2024年2月26日至29日在巴塞罗那举行。

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