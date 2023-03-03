人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

2023世界移动通信大会闭幕 展会规模“全力回归”

2023年03月03日10:36 | 来源：新华网
小字号

　　新华社西班牙巴塞罗那3月2日电（记者朱晟 康逸）2023世界移动通信大会2日在西班牙巴塞罗那闭幕，展会规模在遭受新冠疫情影响后“全力回归”。

　　大会主办方全球移动通信系统协会首席执行官约翰·霍夫曼在当天发表的一份声明中表示，巴塞罗那世界移动通信大会“全力回归”，合作伙伴、企业和政策制定者对本届大会的支持水平超出预期，参展商和合作伙伴反馈大会内容超越期望值，“在某些情况下，甚至超过了2019年”。

　　据全球移动通信系统协会2日发布的数据，来自全球202个国家和地区的超过8.8万人参与了这次为期4天的展会。超过2400家企业参会，其中约150家参展企业来自中国。

　　世界移动通信大会今年回归线下，聚焦5G加速、开放网络、金融科技和数字化领域等新技术、新趋势。华为、OPPO、中兴、小米、荣耀等中国通信和科技企业备受瞩目，向世界展示了在前沿通信和电子科技领域的最新成果。

　　大会期间还公布了2023年“全球移动大奖”。在公布的20多个奖项中，中国企业参与的项目共获得7个奖项，包括最佳移动网络基础设施奖、最佳移动技术突破奖、5G产业合作伙伴奖、互联经济最佳移动创新奖等。

　　世界移动通信大会是移动通信行业的盛会之一，也被称为行业“风向标”。但过去几年这一展会受到新冠疫情影响，2020年大会被迫取消，2021年则被延期且大部分展示和讨论改为线上举行，虽然2022年恢复线下举行，但规模仍不及疫情前。2019世界移动通信大会吸引了超过10.9万人。

　　下一届世界移动通信大会定于2024年2月26日至29日在巴塞罗那举行。

(责编：崔译戈、刘洁妍)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部