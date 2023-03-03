新华社哈瓦那3月2日电（记者朱婉君）古巴外长罗德里格斯2日就美国情报机构承认所谓“哈瓦那综合征”与“外敌”无关一事表示，该结论与此前古方调查结果一致，但美国基于谎言对古巴施加极端措施造成的伤害是无法弥补的。

据美国媒体1日报道，美国七家情报机构通过调查后指出，先前美国驻全球多国使领馆外交官出现的所谓“哈瓦那综合征”，由外国敌对势力策划制造的“可能性非常低”。其病因可能多种多样、虚实掺杂。

罗德里格斯2日在社交媒体上说，美国政府滥用毫无根据的指控对古巴采取措施并导致古美双边关系倒退后，美国情报界终于承认没有发生过针对美国驻古巴或驻他国外交官的攻击，但什么都无法弥补美国政府基于谎言施加的极端措施对古巴人民造成的伤害。

2016年以来，一些美国驻外机构人员自称出现头痛、晕眩、耳鸣等症状，其中大部分人常驻古巴首都哈瓦那。美国前总统特朗普领导的政府认为这是古巴使用某种“秘密武器”所致，把相关症状称为“哈瓦那综合征”，并以此为借口驱逐在美古巴外交官并撤回绝大多数驻古使馆外交人员。随后，美国驻古巴使馆几乎停办所有签证服务。古巴政府多次否认美方指控并谴责美方做法导致古美关系倒退。

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