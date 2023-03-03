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专访：“越来越多跨国企业对深耕中国市场更有信心”——访德勤中国主席蒋颖

2023年03月03日10:35 | 来源：新华网
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　　新华社上海3月3日电 专访：“越来越多跨国企业对深耕中国市场更有信心”——访德勤中国主席蒋颖

　　新华社记者有之炘 李海伟 赵逸赫

　　德勤中国主席蒋颖近日在上海接受新华社记者采访时表示，得益于中国持续推动高水平对外开放，这家国际知名会计师事务所及其业务伙伴对2023年中国经济发展的信心持续增强。

　　蒋颖说，2023年开年以来，中国经济韧性足、活力强，不断提升外界对中国经济增长和世界经济复苏的信心。今年1月，德国博世集团等大型跨国企业纷纷在华建立研发中心、增加投资或扩大生产规模，充分显现外商在华积极增资扩产的趋势。

　　近年来，中国不断改善营商环境，在更多领域向外国投资者敞开大门，共享中国发展机遇。随着中国经济转型升级，中国市场在外资企业全球化布局中所处的地位也在持续变化。

　　蒋颖表示，在中国营商的外资企业正在经历新一轮“本地化”过程。大部分企业刚进入中国时，把中国视为“世界工厂”，接着这些企业在中国设立研发中心，不断提升在华产业链的附加值。如今，鉴于中国庞大的市场规模，外资企业第二轮“本地化”旨在让其产品和技术更具有竞争力，更好地满足中国市场的需求。

　　她说，中国市场需求持续扩大、不断转型，不断推动外资企业继续开发更新、更优的产品和服务，更好满足本地市场日新月异的需求。

　　面对国内外多重超预期因素冲击，中国高效统筹疫情防控和经济社会发展，稳住了宏观经济大盘，经济实力再上新台阶。中国商务部统计数据显示，2022年中国实际使用外资以人民币计首次突破1.2万亿元，按可比口径同比增长6.3%。不仅实现稳定增长，而且引资结构持续优化、大项目带动作用增强。

　　外资企业看好中国经济发展前景，参与中国高质量发展步伐不断加快。蒋颖表示，得益于市场的强劲活力，中国经济呈现的上行趋势将持续。

　　从行业领域看，蒋颖表示，中国在全球供应链中处于非常关键的位置，在新能源、低碳产业等多个领域具备较强的发展潜力，为全球经济增长提供重大机遇。这些都为包括大型跨国企业在内的外资创造了新机会，吸引它们继续深耕中国市场。

(责编：崔译戈、刘洁妍)

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